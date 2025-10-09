El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Facundo Garcés, después de uno de sus partidos con Malasia.

Malasia y Garcés estudian solicitar la suspensión cautelar de la sanción

La Federación y los futbolistas, que alegan un «error administrativo», tienen ahora cinco días para presentar el recurso ante la FIFA

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:12

La Federación de Malasia (FAM) y los abogados de Facundo Garcés estudian solicitar la suspensión cautelar de la sanción de la FIFA, que le ... inhabilita para jugar y entrenar durante un año por utilizar «documentación manipulada» para demostrar que su abuelo nació en el país del sudeste asiático y jugar así con su selección. Fuentes especializadas en derecho deportivo consultadas por este periódico aseguran que ambas partes pueden solicitar una suspensión cautelar del castigo mientras se dirime el proceso, con el fin de que el central del Alavés y sus compañeros de selección sancionados puedan competir –el albiazul ya se ha perdido los partidos ante Mallorca y Elche–. Se trata de una solicitud que se encuentra en fase de estudio y que acompaña a la fase de apelación, donde la Federación y el futbolista tratarán de demostrar que el jugador del Alavés es «ciudadano malasio legítimo» frente a la sentencia de la FIFA, que considera probado que el abuelo de Garcés nació en Argentina, a 16.000 kilómetros de distancia.

