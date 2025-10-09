Malasia y Garcés estudian solicitar la suspensión cautelar de la sanción

La Federación de Malasia (FAM) y los abogados de Facundo Garcés estudian solicitar la suspensión cautelar de la sanción de la FIFA, que le ... inhabilita para jugar y entrenar durante un año por utilizar «documentación manipulada» para demostrar que su abuelo nació en el país del sudeste asiático y jugar así con su selección. Fuentes especializadas en derecho deportivo consultadas por este periódico aseguran que ambas partes pueden solicitar una suspensión cautelar del castigo mientras se dirime el proceso, con el fin de que el central del Alavés y sus compañeros de selección sancionados puedan competir –el albiazul ya se ha perdido los partidos ante Mallorca y Elche–. Se trata de una solicitud que se encuentra en fase de estudio y que acompaña a la fase de apelación, donde la Federación y el futbolista tratarán de demostrar que el jugador del Alavés es «ciudadano malasio legítimo» frente a la sentencia de la FIFA, que considera probado que el abuelo de Garcés nació en Argentina, a 16.000 kilómetros de distancia.

Tanto la Federación como los futbolistas implicados tienen hasta este jueves para decidir si apelan, y a partir de ahí tendrán otros cinco días para presentar su recurso ante la Comisión de Apelación de la FIFA. Un requerimiento que deberán realizar antes del 14 de octubre. En caso de que el resultado no les sea favorable, podrán acudir posteriormente al TAS. Se trata de un primer paso que se da prácticamente por hecho, ya que el ente federativo considera «inexacta» y «carente de fundamento» la sentencia, mientras que Garcés se ha puesto en manos del bufete de abogados suizo Elite Law, especializado en servicios deportivos y empresariales, para una defensa en la que sus compañeros Holgado y Machuca –ambos argentinos– también tendrán a los mismos representantes. El central viajó la semana pasada a Malasia para coordinar 'in situ' la apelación.

En paralelo, la Federación y los jugadores pueden solicitar un procedimiento urgente para agilizar el proceso, lo que abre el camino a otros recursos. En este contexto, tanto la FAM como los jugadores alegan un «error técnico en el proceso de envío de los documentos» como causa del problema. «Un miembro del personal cargó por error documentos de un agente en lugar de los documentos oficiales», explicó la Federación.

Además, la FAM asegura que utilizará «documentos originales válidos y certificados por el Gobierno» en la apelación. Sin embargo, en el anterior proceso, la FIFA los consideró «falsos» y utilizados «para evadir y eludir el reglamento con el fin de representar a Malasia». En cualquier caso, el organismo observa como atenuantes su expediente «limpio», aunque los acusados quieren hacer valer también su colaboración y su falta de intencionalidad como puntos a su favor.

El 'caso Garcés' salió a la luz el pasado 26 de septiembre, cuando la FIFA comunicó la sanción de 12 meses de inhabilitación por «infringir el artículo 22 del Código Disciplinario relativo a la falsificación de documentos». El organismo internacional hizo públicos los detalles de la resolución el pasado lunes, cuando comunicó que las partidas de nacimiento de los antecesores fueron «manipuladas o falsificadas». En el caso de Garcés, el acta presentada por la FAM sitúa el origen de su abuelo, Carlos Rogelio Fernández, en Penang, Malasia, mientras que el original obtenido en la investigación por la FIFA fija su nacimiento en Villa María Selva, Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina).