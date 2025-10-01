Malasia espera la sentencia de la FIFA para apelar la sanción a Facundo Garcés

La Federación de Malasia (FAM) sigue esperando la documentación completa de la sentencia de la FIFA que sancionó con 12 meses de inhabilitación a Facundo Garcés ... y a otros seis jugadores (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) por usar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. En un comunicado publicado este miércoles, el organismo ha informado que «no hay novedades» entorno al castigo impuesto a los siete jugadores, que les impide realizar «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol», lo que dilata el proceso de apelación.

«La FAM sigue esperando la documentación completa de la sentencia de la FIFA. El proceso de apelación sólo comenzará una vez recibida la documentación completa de la sentencia», señala la Federación en un escrito firmado por el secretario general, Datuk Noor Azman Hj Rahman, que indica que no harán más declaraciones «hasta que concluya totalmente el proceso de apelación».

En el momento que se hicieron públicas las sanciones a Garcés y al resto de internacionales malasios el viernes 26 de septiembre por «incumplir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos», la FIFA indicó que las partes (Federación y jugadores) disponían de diez días (hasta el 6 de octubre) para solicitar la decisión fundamentada, previo paso a acudir a la Comisión de Apelación de la FIFA para recurrir el castigo. Una requerimiento que ya se ha hecho por parte de la FAM, que está a la espera de tener todos los datos para iniciar los recursos con los que quieren que la sanción sea revocada.

Un proceso judicial que tiene sus tiempos y que, de momento, mantiene a Garcés al margen del día a día del Alavés. El central se quedó fuera de la convocatoria frente al Mallorca una vez que el castigo fue notificado al club por la FIFA. Posteriormente, el lunes 29 de septiembre, el club apartó al central nacido en Santa Fe de la Vera Cryz (Argentina) de su disciplina de forma indefinida. Un movimiento obligado después de la sanción impuesta. «No formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto», indicó el Alavés. Los albiazules observan como espectadores afectados cómo avanza la situación entre Malasia, el jugador y la FIFA, esperando con prudencia y «respetando la presunción de inocencia» el devenir de los acontecimientos y el proceso de apelación para dar los siguientes pasos.

En este sentido, la FAM reconoció el domingo 28 de septiembre «un error técnico en el proceso de envío de los documentos». Antes, la Federación explicó que habían «gestionado toda la documentación y los procedimientos con transparencia y buena fe» y que «la FIFA revisó las cualificaciones de los jugadores y confirmó su elegibilidad». Ése es el principal argumento de su defensa.