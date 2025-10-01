El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés, con Malasia.

Malasia espera la sentencia de la FIFA para apelar la sanción a Facundo Garcés

La Federación no iniciará los trámites del recurso hasta que no tenga toda la documentación del caso

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:43

La Federación de Malasia (FAM) sigue esperando la documentación completa de la sentencia de la FIFA que sancionó con 12 meses de inhabilitación a Facundo Garcés ... y a otros seis jugadores (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) por usar, presuntamente, «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. En un comunicado publicado este miércoles, el organismo ha informado que «no hay novedades» entorno al castigo impuesto a los siete jugadores, que les impide realizar «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol», lo que dilata el proceso de apelación.

