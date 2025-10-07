El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Facundo Garcés, con Malasia.
Deportivo Alavés

Malasia califica la sentencia que castiga a Garcés de «inexacta» y «carente de fundamento»

La Federación apelará la inhabilitación de 12 meses impuesta al jugador del Alavés y a sus compañeros, a los que considera «ciudadanos malasios legítimos»

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 7 de octubre 2025, 10:08

Comenta

La Federación de Malasia (FAM) ha emitido este martes un comunicado en el que considera «inexacta» la sentencia que sanciona a Facundo Garcés y a sus seis compañeros de selección con doce meses de inhabilitación ... . La FAM cree que la descripción que la FIFA hace de los hechos no responde a la realidad y que la «afirmación de que los jugadores obtuvieron o conocían que los documentos eran falsos carece de fundamento». «Hasta el momento no se han presentado pruebas sólidas. Enfatizamos que los futbolistas implicados son ciudadanos malasios legítimos», añaden, haciendo hincapié en el «error técnico en el proceso de envío de los documentos» como causa del problema.

