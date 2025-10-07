Malasia califica la sentencia que castiga a Garcés de «inexacta» y «carente de fundamento»

La Federación de Malasia (FAM) ha emitido este martes un comunicado en el que considera «inexacta» la sentencia que sanciona a Facundo Garcés y a sus seis compañeros de selección con doce meses de inhabilitación ... . La FAM cree que la descripción que la FIFA hace de los hechos no responde a la realidad y que la «afirmación de que los jugadores obtuvieron o conocían que los documentos eran falsos carece de fundamento». «Hasta el momento no se han presentado pruebas sólidas. Enfatizamos que los futbolistas implicados son ciudadanos malasios legítimos», añaden, haciendo hincapié en el «error técnico en el proceso de envío de los documentos» como causa del problema.

«Como se explicó anteriormente, el error se debió a una presentación incorrecta, concretamente a un error administrativo, cuando un miembro del personal cargó por error documentos de un agente en lugar de los documentos oficiales emitidos por el Departamento Nacional de Registro (JPN)», subraya la FAM. Sin embargo, la sentencia de la FIFA apunta que «los documentos presentados por la Federación son falsos y los jugadores los han utilizado para evadir y eludir el reglamento con el fin de representar a Malasia».

Los rectores del fútbol consideran que las partidas de nacimiento de los abuelos facilitadas han sido «manipuladas o falsificadas». En el caso de Garcés, la FIFA señala que el documento presentado para la convocatoria del defensa del Alavés ubica el nacimiento de su abuelo (Carlos Rogelio Garcés Fernández) en Penang (Malasia) en una partida de nacimiento fechada el 20 de junio de 2025. Sin embargo, el documento original obtenido por la FIFA fija el origen de su ancestro (Carlos Rogelio Fernández) en Villa María Selva, Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina).

GAMBARAN YANG DIBERIKAN ADALAH TIDAK TEPAT – FAM AKAN MENGEMUKAKAN RAYUAN RASMI



Baca kenyataan penuh di https://t.co/a0To1hnSU8#FAM #HarimauMalaya — FA Malaysia (@FAM_Malaysia) October 7, 2025

Una disparidad que ha llevado al organismo que preside Gianni Infantino a sancionar con 12 meses de inhabilitación al defensa del Alavés para «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la «falsificación de documentos». En este sentido, la FAM avisa de que presentará una «apelación» que se está preparando «utilizando los documentos originales válidos y certificados por el Gobierno de Malasia».

«La FAM presentará una apelación oficial sobre esta sentencia y mantiene su compromiso de defender la integridad del fútbol nacional basándose en hechos y documentos auténtico», concluye el comunicado. Desde que la FIFA hiciera pública la sentencia, la Federación y los jugadores disponen de tres días para comunicar por escrito a la Comisión de Apelación que desean alegar esta decisión. Y cinco días para presentar el recurso.