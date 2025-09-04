Lucas Boyé comienza a trotar y apunta a debutar en San Mamés

Lucas Boyé apunta a San Mamés. El delantero argentino sigue dando pasos en la recuperación del esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla ... izquierda que se produjo con el Granada a principios de agosto. Una lesión de la que ha entrado en la recta final de su convalecencia, ya que en el último entrenamiento en Ibaia salió a trotar al césped como parte de su puesta a punto.

«No es una lesión grave. Tuve un problema antes de empezar la temporada y estoy más o menos en el medio. Me quedarán dos semanas y me favorece el parón para sólo perderme una jornada», confesó Boyé en su presentación. Y, por ahora, los plazos en la recuperación y en la puesta a punto del gran fichaje del mercado del Alavés, por el que pagaron cerca de 6 millones de euros al Granada, se están cumpliendo. Si todo sigue igual, el '9' se reincorporará próximamente al grupo de cara a estar disponible ante el Athletic el sábado 13 de septiembre (18.30 horas).

Será una pieza más para un Coudet que desea contar con el ex del Granada cuanto antes. «Hemos perdido lo que teníamos con Kike García, sostenernos cuando tenemos que saltar líneas. Los delanteros que tenemos son más de ir al espacio. No son jugadores físicos que podamos usar de punta de lanza para saltar líneas. Las características de Lucas se asemejan más», confesó tras la derrota (1-0) ante el Betis. Después de tres jornadas en las que Toni Martínez ha sido el '9' titular, con Mariano Díaz saliendo desde el banquillo, el Chacho espera poder utilizar a Boyé en San Mamés.

Benavídez, lesionado

Además de Boyé, hay otros futbolistas 'tocados' de la plantilla vitoriana como Raúl Fernández o Maras, aunque sus dolencias no revisten gravedad. Tampoco la de Diarra, que tuvo que pedir el cambio frente al Atlético de Madrid pero que está convocado con Mali en esta ventana de selecciones.

La dolencia más compleja es la de Benavídez, que apenas duró 10 minutos sobre el césped ante los rojiblancos. El uruguayo tiene una lesión muscular, sigue al margen del grupo y su recuperación irá más allá del parón, aunque no hay fecha para su regreso.