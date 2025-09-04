El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
Lucas Boyé, en su presentación con el Alavés. RAFA GUTIÉRREZ

Lucas Boyé comienza a trotar y apunta a debutar en San Mamés

El argentino está en la recta final de la recuperación del esguince de rodilla que se produjo con el Granada a principios de agosto

Pablo Sanz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:26

Lucas Boyé apunta a San Mamés. El delantero argentino sigue dando pasos en la recuperación del esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla ... izquierda que se produjo con el Granada a principios de agosto. Una lesión de la que ha entrado en la recta final de su convalecencia, ya que en el último entrenamiento en Ibaia salió a trotar al césped como parte de su puesta a punto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  3. 3 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lucas Boyé comienza a trotar y apunta a debutar en San Mamés

Lucas Boyé comienza a trotar y apunta a debutar en San Mamés