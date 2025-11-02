El líder se estrena de negro

En los inicios del fútbol, a diferencia de lo que sucede hoy, era el equipo local el que cambiaba de equipación cuando coincidía con los ... colores de su rival. Así lo hizo el Deportivo Alavés el 21 de diciembre de 1930, cuando se enfrentó por primera vez en su historia al Real Club Deportivo Español de Barcelona en el campeonato de Liga de Primera División en Mendizorroza.

A la hora de elegir un color alternativo para no confundirse con el blanquiazul españolista, el once babazorro decidió vestirse completamente de negro. Aunque este color, según la respuesta que da la IA en Internet, se asocia tanto con la elegancia, el poder, el misterio y la sofisticación, como con el luto, la tristeza, el miedo y la muerte, parece que en aquella época algunos lo identificaban con la victoria y la buena suerte.

Así lo recogió el diario vitoriano 'Heraldo Alavés' al hacer la crónica del partido: «Cambio de colores. Como el Español tiene el mismo uniforme que el Deportivo Alavés (y cuando eso ocurre el propietario del campo cede al otro el derecho al uso de colores), el Español jugó con camisetas blancas y azules. ¿Saben ustedes con qué color sacó el Deportivo Alavés? El del 'Antracita F. C.'. Negro, totalmente negro. No hemos visto todavía perder a un equipo vestido así. Recordamos los tiempos famosos del Real Unión con su uniforme negro. ¡Entonces los irundarras eran invencibles!».

En este caso, la relación del color negro con la victoria se demostró con creces, pues el equipo vitoriano no sólo hizo un gran partido sino que derrotó a los 'periquitos' por un claro 4-1. El Alavés alineó a Beristain, Ciriaco, Quincoces, Rey, Fede, Urquiri, Arsenio, Jáuregui, Olivares, Albéniz y Lecue. Este último anotó uno de los goles, mientras que el delantero centro Olivares, que curiosamente era apodado 'el Negro' o 'Chipirón', por su tez un poco más oscura de lo normal, logró un 'hat-trick', completando así los cuatro tantos alavesistas.

Ampliar Ciriaco y Quinococes. Yanguas. Archivo Municipal de Vitoria

Algunos relacionaron la elección del uniforme negro, y por tanto el triunfo, a la «buena vista» del mánager y factótum del Alavés, Amadeo García de Salazar, que era a la vez seleccionador nacional. Sin embargo, ese domingo 'don Amadeo' había decidido desplazarse a San Sebastián para presenciar el choque entre la Real Sociedad y el F.C. Barcelona, por lo que se había perdido el excelente partido de los alaveses y la posibilidad de añadir a algún jugador albiazul más, como Beristain u Olivares, a la selección española: «¡Vista que tiene don Amadeo! Y eso que ya vamos dudando de la vista del seleccionador. ¡Mira que marcharse a Donostia y dejar de presencia todo lo bueno que ayer vimos! Lo que él diga: antes es la obligación que la devoción».

Otro de los sobresalientes por parte del equipo local fue el riojano Arsenio, un jugador que normalmente no estaba entre los destacados y que provenía del segundo equipo alavesista, pero que cada vez hacía mejor papel: «Arsenio, muchacho modesto, que no tiene pretensiones, estuvo mucho tiempo postergado sin razón. No había extremo en el Deportivo y se hacían mil pruebas, menos la prueba que debía hacerse: la de probar en el primer equipo al extremo derecha del Reserva».

Las crónicas de la época también comentaron que el partido entre el Alavés y el Español era una pugna entre el estilo de juego vasco y el catalán, del que siempre resultaban partidos entretenidos: «Dos técnicas bien opuestas vimos ayer en el campo. Reposada, de pases cortos y precisos, rápidamente ejecutados, la de los catalanes. No tan precisa pero más efectiva por su profundidad, codicia y entusiasmo, sin faltarle calidad, la de los vitorianos. Dos escuelas: la catalana y la vasca. Dos escuelas que son la clave del fútbol español. De ellas se forman todas las demás». Con independencia del estilo de juego de ambos conjuntos, la victoria vestido de negro tuvo una consecuencia muy positiva para el Alavés, que pasó a liderar por primera vez la clasificación liguera en Primera División.