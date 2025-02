Los audios del penalti de Sivera: «Como pite te juro que me voy a mi casa»

Jon Ander Goitia Domingo, 16 de febrero 2025, 18:38 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

La Federación Española de Fútbol ha hecho públicos los audios del VAR del partido que enfrentó al Leganés y Alavés. Un encuentro en el que el árbitro, González Fuertes, y la sala VOR, en la que se encontraba Sánchez Martínez, tuvieron una laboriosa tarde. Abrieron la línea de comunicación para peritar cuatro acciones, algunas con un análisis minucioso para no errar: los tres penaltis señalados (en uno para reafirmar su decisión) y la expulsión de Munir por agresión. Hasta la fecha, era el único árbitro de Primera al que no habían llamado para revisar acciones dentro del área; además de no haber señalado ningún penalti y no haber mostrado ninguna tarjeta roja.

La jugada que más debate ha generado se produjo en el minuto 30, una pena máxima por derribo de Sivera sobre Diego García. El delantero 'pepinero' regateó al arquero y cayó al suelo. El toque existe, pero se produce cuando el ariete ya había iniciado el salto para sortear al alicantino y su control se había ido desviado. No tenía forma de llegar al esférico para disparar a puerta. González Fuertes dio la orden de no reanudar el juego hasta que desde la sala VOR hubiesen revisado lo ocurrido. Y tras una larga espera, se pronunciaron.

«Pablo te recomiendo un on field review para que valores un posible penalti en el área. Te dejamos las imágenes para que tú valores y decides», comentó Sánchez Martínez, tras visionar las repeticiones. «Vale, voy a verla. Estoy ya en la pantalla, cuando tú puedas». En ese momento, a través del micrófono del colegiado de fondo se escuchan las quejas de los jugadores del Alavés. «¡No hay nada, no hay nada!», exclama uno. Y acto seguido se oye la siguiente frase: «Como pite penalti te juro que me voy a mi casa». Todo ello, antes de que el colegiado asturiano hubiese visto las imágenes, antes de tomar su decisión.

«¿Tienes otra imagen, José, que nos dé una perspectiva un poco más amplia?», solicita González Fuertes, para tratar de ver de manera más nítida la acción. «Vale y ahora quiero ver José si sería dogso o no, par la sanción disciplinaria». Dogso son aquellas jugadas manifiestas de gol y que se castigan con expulsión. Sin embargo, al producirse dentro del área la sanción disminuye una categoría y pasaría a amarilla para evitar el 'doble castigo'.

«Vale, páramela ahí, en el punto de contacto. Vuelme a dármela la primera imagen donde hay el contacto para señalar el penalti». Y tras verlo toma su decisión. «Penalti. Disputa y tarjeta amarilla». Acto seguido señaló el punto fatídico, para enfado del conjunto albiazul, que veía cómo se enfrentaba a la pena máxima por segunda vez en apenas media hora. Previamente, en el minuto 6, fue Diarra el que provocó el penalti. La acción fue idéntica a la que cometió Abqar contra el Getafe, con el mismo castigo.

«Puñetazo» de Munir

«Vale, aquí te dejo el punto de contacto y ahora tú evalúas la acción». Las imágenes despejan directamente la duda. «Muy bien, perfecto. Voy a pitar penalti. Si me das el número el número del jugador, por favor, para sacarle tarjeta amarilla por temeridad». Y desde la sala VOR le muestran otra cámara en la que se ve el número: «22», confirman.

La última llamada se produce en el descuento. «Pablo, te recomiendo una revisión por una posible tarjeta roja de Munir. Te ponemos las imágenes y las valoras». De nuevo frente al monitor, González Fuertes solicita reproducir el vídeo. «Dame la dinámica, por favor». Y también conocer el origen de este lance entre Munir y Mouriño. «¿Le puedes mostrar un poquito antes para ver si hay provocación del defensor?», solicita Sánchez Martínez. Mientras tanto, se escucha a Munir defendiendo que «él me da a mí también». Sus esfuerzos no sirvieron. «No veo provocación, veo un forcejeo. Y veo un puñetazo de Munir», zanjó el colegiado, que cambió la amonestación por la expulsión.