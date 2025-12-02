El latigazo de Carlos Vicente para adelantar al Alavés en La Florida

Jon Prada Martes, 2 de diciembre 2025, 19:42 Comenta Compartir

Carlos Vicente ha vuelto a ser titular en la Copa del Rey. El extremo aragonés, que en la anterior ronda marcó un doblete al Getxo saliendo de inicio, ha abierto a los 3 minutos el marcador frente al Portugalete. El '7' ha cazado un latigazo en la frontal del área que ha dejado petrificado a Ibon González, poniendo por delante al Deportivo Alavés en La Florida.

Abriendo la veda con un chicharro.

El latigazo de 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 ✨.@Alaves #LaCopaMola pic.twitter.com/9xrVIWoKou — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 2, 2025

Un tanto que es el sexto que celebra esta temporada Vicente. 3 goles en Liga de penalti (Atlético, Sevilla y Elche) y otros tantos en Copa (2 al Getxo y 1 al Portugalete) son el bagaje del máximo goleador del Alavés. Lo es en Liga con 3 dianas (Toni Martínez y Boyé acumulan dos) y en Copa no lo es por el 'hat-trick' que hizo Mariano en Gobela.

A pesar de que este curso ha perdido cierto protagonismo, Vicente ha disputado los 16 partidos oficiales de los albiazules entre Liga (14) y Copa (2). Ya ha superado los 5 goles que marcó en 38 encuentros el curso pasado, aunque sus 5 tantos fueron en las 37 jornadas que jugó en Liga. Además, es el único futbolista que ha estado sobre el césped en los 40 choques que ha dirigido Coudet al Alavés desde su llegada hace un año.