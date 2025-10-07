LaLiga denuncia los cánticos contra Rafa Mir en el Alavés-Elche «Rafa escoria, fuera de Vitoria» y «Rafa Mir, violador» son las proclamas que recoge el escrito

J. P. Martes, 7 de octubre 2025, 17:08

LaLiga ha denunciado los cánticos contra Rafa Mir que se produjeron durante la victoria (3-1) del Alavés sobre el Elche en Mendizorroza. Como sucede después de cada jornada, el organismo que presidente Javier Tebas remite un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Federación y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que incitan a la violencia o tienen un contenido insultante o intolerante.

En su informe de este fin de semana, se recogen cinco cánticos que se produjeron durante el Alavés-Elche en Mendizorroza. Todos, según LaLiga, partieron de «un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo de Polideportivo, sectores 402, 403, 404, 413, 414, 416, detrás de la portería donde se encuentra la grada de animación local». El primero que se refleja sucedió en el minuto 39 durante 8 segundos, cuando se «entonó, de forma coral y coordinada, Rafa escoria, fuera de Vitoria».

Después, en los minutos 43, 57, 68 y 69 del partido, desde el Fondo de Polideportivo se cantó, durante 8 segundos, «Rafa Mir, violador». En la última ocasión, el árbitro, Ortiz Arias, detuvo el partido durante dos minutos y traslado al Coordinador de Seguridad y al Delegado de Campo el contenido de la proclama, así como la necesidad de activar el Protocolo de actuación sobre incidentes de público. Asimismo, solicitó al Delegado de Campo que emitiera un aviso por megafonía y a través de los videomarcadores, instando al cese de dicho comportamiento.

«El Deportivo Alavés condena y rechaza cualquier acto de violencia en el deporte, gritos racistas o xenófobos. Anima con pasión y respeto», fue el mensaje que lanzó el club entonces. Todo ello quedó reflejado en el acta. LaLiga pone en valor la colaboración del club y el buen comportamiento del resto de aficionados.

El origen

El origen de este conflicto se remonta al 3 de septiembre de 2024. Rafa Mir fue detenido después de que una mujer de 25 años denunciase la presunta agresión que sufrieron tanto ella como una compañera de 21 años en la casa del futbolista. En el acto, además, también participó otro hombre, según recoge la denuncia en la que la víctima añadió que precisó asistencia en el hospital.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, habló de lo ocurrido tras el partido. «La sociedad vasca, de la que formo parte, nos comprometemos con ciertas causas, en este caso existe una presunción de inocencia que nos estamos saltando y no me gusta demasiado», ha manifestado. Y acto seguido ha añadido que «entiendo por una parte y por otra creo que no se es justo por lo que digo, esa presunción de inocencia».

