Unai López conduce el balón bajo la presión de Guridi Prensa2

LaLiga confirma el horario del Rayo-Alavés

Los albiazules visitarán Vallecas en la décima jornada de la competición doméstica

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:19

LaLiga ha confirmado en la mañana de este jueves los horarios de la décima jornada de la competición doméstica. El Alavés visitará el domingo 26 de octubre Vallecas para medirse al Rayo. El encuentro se disputará a las 21.00 horas y por tanto será el que cierre la jornada dominical.

Los albiazules, por tanto, repetirán franja horaria. Y es que en la novena jornada el partido contra el Valencia comenzará también a las 21.00 horas, aunque en este caso se jugará el lunes. De manera que los vitorianos disputarán dos encuentros en una misma semana. Hasta entonces, el equipo de Coudet se enfrentará a otros dos duelos: Mallorca (esté sábado, 18.30 horas) y Elche (domingo, 5 de octubre, a las 14.00).

El Alavés buscará romper de nuevo las estadísticas. Los vitorianos no han conseguido sumar puntos en sus últimas tres visitas ligueras a Vallecas (1-0, 2-0 y 2-0). Aunque en la casa del equipo de la franja también ha cosechado su mayor goleada a domicilio, ese 1-5 de la temporada 2018-19.

