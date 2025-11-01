Kike García, un «tipazo» que vuelve a Mendizorroza: «Es un 10 en todo»

Un abismo separa a Kike García (Motilla del Palancar, 1989) del prototipo del futbolista de élite. El conquense tiene hueco en sus vacaciones para ... recoger aceitunas o jugar a la petanca. «Sé de dónde vengo, de un pueblo. ¿Para qué te vas a poner a aparentar?», confesó en este periódico un delantero que este domingo se reencuentra con un Deportivo Alavés en el que dejó huella y que también le marcó.

«Sois la mejor afición del mundo. Me habéis hecho sentirme como si llevase aquí toda la vida», afirmó García cuando en junio bajó el telón a dos temporadas de albiazul en las que disputó 71 partidos, marcó 18 goles y dio 2 asistencias. Una marcha con «mucha pena pero con el orgullo del deber cumplido» para un '9' que se definió como un «alavesista más». El club y el delantero de 35 años no lograron sellar una renovación para la que ambas partes parecían predestinadas. Las estrecheces del descenso complicaron unas negociaciones que no encontraron un punto de encuentro final, lo que terminó con la aventura en el Alavés del ahora atacante del Espanyol.

«Nadie puede discutir su rendimiento. Representa mejor que nadie los valores del club», señaló Sergio Fernández sobre un atacante que consideró un «acierto 100%» el aterrizar en Vitoria procedente de Osasuna en 2023. Precisamente frente a los navarros escribió sus últimas líneas albiazules García el 24 de mayo en Mendizorroza. Aquella noche, el Paseo de Cervantes despidió en pie y con una gran ovación a un delantero que una semana antes había certificado con su gol la permanencia alavesista en Valladolid. Tras el pitido final, el conquense fue el primero en correr y fundirse en un abrazo eterno con los aficionados vitorianos en el José Zorrilla. «Va por ellos, se lo merecen», destacó exultante el '17'. Su conexión fue total.

«Sois la mejor afición del mundo. Me habéis hecho sentirme como si llevase aquí toda la vida» Kike García Delantero del Espanyol y exjugador del Alavés

«Le queremos mucho y la gente así se lo va a hacer sentir. Va a recibir mucho cariño y es muy merecido. Además de cómo es como jugador es un tipazo», señaló en la previa un Coudet que le pidió que «haga muchos goles más adelante». 162 días después de ponerse por última vez la elástica albiazul, García regresa a Mendizorroza con un Espanyol con el que acumula 2 tantos en 9 jornadas en las que no ha tenido un rol principal en todas ellas. Sin embargo, su doblete en Copa ante el Atlètic Lleida demuestra que continúa con la puntería que lució el curso pasado en el Alavés, cuando firmó su mejor año realizador en Primera División.

«Le queremos mucho a Kike y la gente así se lo va a hacer sentir. Va a recibir mucho cariño y es muy merecido. Además de cómo es como jugador es un tipazo» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

Después de una primera temporada en la que apenas marcó 3 goles pero fue clave con su 'trabajo oscuro' en la consecución del décimo puesto de los de Luis García, Kike multiplicó su efectividad en la 2024-25, cuando firmó 13 dianas, 'hat-trick' al Betis incluido. «No me vuelvo loco. Trato de ayudar a mis compañeros y, si marco, muchísimo mejor», dijo un 'obrero del gol' siempre solidario en el esfuerzo colectivo.

Sana competencia

Su compromiso le llevó a jugar lesionado bajo el diluvio ante el Villarreal y a viajar a Las Palmas 'roto' para hacer grupo y liderar al vestuario en un momento clave. El conquense también ayudó en Mendizorroza a crecer a Samu Omorodion y tuvo una sana competencia con Toni Martínez y Villalibre. «Es un 10 en todo», afirmó el '11' del Alavés. Todavía guarda una camiseta de García de cuando jugaba en el Murcia y le iba a ver a La Condomina.

«He mantenido el nivel de exigencia tanto si jugaba como si no», repite un Kike que siempre era el primero en llegar a Ibaia. «Estoy en una edad buena para el fútbol. Me cuido mucho, tengo mi preparador, mi alimentación y, sobre todo, disfruto de lo que hago. Vengo cada mañana a hacer mis preventivos, mis estiramientos. Entrenar es un lujo y competir, una maravilla», detalló García para explicar una filosofía que sirvió de ejemplo en la caseta de un Alavés que le recuerda con gran estima. Como sucedió en Eibar y en Pamplona, Kike dejó poso en un club en el que era respetado y querido por todos por su humildad y cercanía.

Además de su profesionalidad, el delantero del Espanyol destacó en el día a día en Vitoria por su carácter bromista. Sus comentarios jocosos eran habituales. Tras la victoria (2-0) ante el Atlético en abril de 2024, García dedicó el triunfo a cámara a los vietnamitas que habían estado grabando un reportaje con el club, lo que provocó la risa del vestuario. Un ejemplo del humor de un Kike competitivo hasta el extremo que se transforma sobre el césped. Un «tipazo» que el Alavés debe vigilar para no sufrir su 'fuego amigo'.