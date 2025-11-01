El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kike García, con el Espanyol y con el Alavés.
Alavés-Espanyol (16.15 horas)

Kike García, un «tipazo» que vuelve a Mendizorroza: «Es un 10 en todo»

El conquense, ahora en el Espanyol, se reencuentra con un Alavés en el que dejó huella más allá de los 13 goles con los que selló la permanencia

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

Un abismo separa a Kike García (Motilla del Palancar, 1989) del prototipo del futbolista de élite. El conquense tiene hueco en sus vacaciones para ... recoger aceitunas o jugar a la petanca. «Sé de dónde vengo, de un pueblo. ¿Para qué te vas a poner a aparentar?», confesó en este periódico un delantero que este domingo se reencuentra con un Deportivo Alavés en el que dejó huella y que también le marcó.

