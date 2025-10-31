El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«A Kike García le queremos mucho, pero que marque en otros partidos», bromea el Chacho

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:22

El Alavés cambia el chip. Aparca por ahora la Copa y se centra de lleno en la competición liguera con la visita de un «durísimo» ... Espanyol. El conjunto catalán llega a Vitoria en puestos europeos. Y con el exalbiazul Kike García como una de sus principales amenazas ofensivas. El delantero conquense se reencontrará con la que durante dos temporadas fue su afición.

