«A Kike García le queremos mucho, pero que marque en otros partidos», bromea el Chacho

El Alavés cambia el chip. Aparca por ahora la Copa y se centra de lleno en la competición liguera con la visita de un «durísimo» ... Espanyol. El conjunto catalán llega a Vitoria en puestos europeos. Y con el exalbiazul Kike García como una de sus principales amenazas ofensivas. El delantero conquense se reencontrará con la que durante dos temporadas fue su afición.

«A Kike le queremos mucho, le tenemos gran cariño. La gente así se lo hará sentir, le va a recibir con mucho cariño», comentó ayer Eduardo Coudet. El entrenador argentino no ocultó su admiración por el delantero y se rompió en elogios. «Aparte de lo que es como jugador, es un tipazo. Le valoro mucho».

Eso sí, durante los 90 minutos que durará el partido espera que el 'obrero del gol' no tenga su tarde. «Que haga goles más adelante, en los siguientes partidos», comentó. Precisamente, Kike García llega a Vitoria tras firmar un doblete ante el Atlètic Lleida en la Copa del Rey que salvó a los 'pericos' de sufrir el temido susto copero ante los rivales de inferior categoría, de Segunda RFEF en este caso.

Una tarea en la que sabe desenvolverse, como demostró la temporada pasada en Vitoria, donde fue el pichichi del equipo con 13 tantos. De sus botas nació –desde el punto de penalti– el tanto que dio la victoria y la permanencia ante el Valladolid. También fue le autor de la diana que permitió sumar un punto ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán o frente al Mallorca; fue su último servicio antes de pedir el cambio tras lesionarse para empujar el balón.

«Sois la mejor afición del mundo. Me habéis hecho sentirme como si llevase aquí toda la vida», agradeció García en su carta de despedida. He dado todo lo que tengo por esta camiseta y lo volvería a hacer porque esta afición y esta ciudad se lo merecen todo».