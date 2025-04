Kike García se lamenta por el empate: «Deberíamos haber sido más verticales»

Iván Benito Domingo, 20 de abril 2025, 20:56 | Actualizado 21:21h. Comenta Compartir

El rostro y el semblante de Kike García en los instantes después del empate no eran de satisfacción. Al delantero le resquemaba la segunda parte del Alavés en el Ramón Sánchez Pizjuán. Lo ha sentido como una oportunidad desaprovechada. «He venido muchas veces aquí y me he encontrado Sevillas fuertes. Hoy tenían dudas…». Se mordía la lengua lo que podía, pero ha sido crítico. «Cuando hemos podido ir a por ellos, cuando dábamos tres pases para delante, les creamos peligro. Deberíamos haber sido más verticales porque les hacíamos daño», ha considerado.

Por contra, el Alavés no se lanzó a por la victoria. No fue a presionar ni trató de generar peligro con la circulación de balón. «Jugamos para atrás, ellos aprovechaban para robarnos y casi nos meten, teniendo el partido para ganar...», lamentaba. «Me voy con la sensación de poder sumar tres y nos vamos con uno. Si hubiéramos ganado hubiéramos metido más rivales abajo...».

El manchego sí se mostró satisfecho con la primera mitad. «Hemos empezado bien, hemos tenido acercamientos y nos han metido un golazo». El tanto de Peque lo calificó como un acierto sevillista pese a que la defensa albiazul dejó que desear. «Ponen un centro exagerado y remata bien». El alavés se «repuso» con el empate al filo del descanso. «No pienso en los doces goles, pienso en que nos tenemos que salvar», zanjó.

Para ello, el goleador expresó lo evidente primero. «Tenemos que dar un paso adelante en Mendi». Para después volver a dejar clara una autocrítica al equipo. «Hay que salir a por ellos en todo el momento, ser verticales, lo que ha sido el Alavés en toda su historia. No tiene que haber más errores», concluyó el hoy capitán albiazul, que fue claro. «El descenso es malo para todos. Lo primero para los jugadores. Todos somos conscientes de lo que nos jugamos».

