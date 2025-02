Kike García: «Los goles son importantes, pero me gustaría tener más puntos»

Kike García logró un gol para la historia en Butarque. El delantero conquense anotó en el minuto 25 el empate momentáneo del Alavés ante el ... Leganés. Un tanto que no sirvió para ganar (2-2) pero que ya está escrito con letras doradas en el centenario libro albiazul, al tratarse de la diana 700 del club en Primera División.

«No lo sabía. Cuando lo vi al acabar el partido y me lo dijo mi familia me sentí superorgulloso. Para mí es un placer estar en la historia del Deportivo Alavés. Me ha hecho mucha ilusión y lo voy a recordar siempre», confiesa García, que explicó cómo fue el gol.

«Es una jugada que la tiene Nahuel, busca un pase en profundidad de Carlos Vicente, que gana en velocidad y saca el centro. Viene Aleñá por detrás, con su talento, y me la deja perfecta con el pecho. Y me pilla en el área y defino con la izquierda, abajo y cruzado. Me sale bien y el gol nos mete en el partido. No estábamos en un buen momento y nos sirvió para darnos un impulso», apunta un atacante que acumula 10 goles en Liga, 12 entre todos los torneos.

«Me gustaría tener mas puntos. ¡Como sigamos así me voy a quitar la vida! Los goles para el delantero siempre son importantes. Ayudan a la confianza de uno mismo y, sobre todo, también a la del equipo, que ve que su delantero marca», explica un García para el que «lo importante es el grupo»: «Hay que sacar puntos y ser mas fiables en todos los detalles».

«El partido ante el Espanyol es una final. Tenemos que saber que en 'Mendi' ya no se nos pueden escapar más puntos contra un rival directo» Kike García Delantero del Alavés

Por ello, el partido de este sábado (14.00 horas) ante el Espanyol en Mendizorroza es «una final» en «nuestra casa» para el delantero. «Desde el primer minuto tenemos que ir a por ellos. Tenemos que saber que en 'Mendi' ya no se nos pueden escapar más puntos contra un rival directo. Tenemos que empezar fuertes, meter a la gente y que estén con nosotros. Si queremos lograr el objetivo hay que ganar en casa», sentencia.