Kike García, exultante y con el futuro en el aire: «No sé lo que va a pasar»

Kike García ha terminado con «un año muy duro» para el Alavés. «Lo hemos pasado mal», reconoce de palabra, obra y ya sin omisión desde ... el pitido final. Tras 90 extenuantes minutos en Valladolid, sacó fuerzas para un último sprint para abrazarse con la afición albiazul desplazada. «Va por ellos, se lo merecen». Se acaba así la deuda de Mendizorroza. «No nos salían los resultados, sobre todo en casa». En las últimas jornadas sí fue un fortín.

El ariete manchego no ha querido olvidarse de nadie. «Ayudantes, fisios, todos los que han estado con nosotros nos han ayudado». Del primero que se ha acordado ha sido de Coudet. «Mérito del Chacho el apoyarnos y ayudarnos para no bajar los brazos y seguir adelante». Y al ser preguntado por lo complicado del curso con el cambio de entrenador, no ha olvidado agradecer el trabajo de Luis García Plaza. «Esto también es de Luis. Desde el principio de Alicante». En la pretemporada de Benidorm que ya queda tan atrás.

Toca vivir el presente. «Quiero celebrarlo», asegura Kike, que le quita valor a sus goles. «He hecho otras buenas temporadas, pero por unas cosas u otras el gol no llegaba». Los delanteros se miden por los goles y el de Motilla del Palancar marcó el definitivo, el de la «Copa del Mundo» del Alavés, parafraseando a Coudet. «Hemos tenido mucho miedo, no sabíamos ya cómo defender», reconoce de un partido mal jugado pero con final feliz.

Resuelta la incógnita de en que categoría jugará el Alavés el año que viene, la duda es en qué equipo lo hará Kike García. El conquense acaba contrato. El Alavés aplazó la renovación a final de curso, a saber su porvenir. «No sé lo que va a pasar», reconocíó un delantero que solo pensaba en celebrar la salvación.