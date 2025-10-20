El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés y el Valencia también se plantan por el partido en Miami

La parroquia albiazul también ha protestado por jugar entre semana con un tifo en el que reivindica «derecho para las aficiones»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:03

Los jugadores del Alavés y el Valencia se han sumado este lunes al plante acordado por los capitanes de todos los clubes de Primera por, según explicaron, la falta de transparencia de LaLiga en la organización del Villarreal-Barcelona en Miami. Al igual que en el resto de partido de esta novena jornada, tras el pitido inicial del árbitro los futbolistas se han quedado detenidos durante quince segundos en señal de protesta. Cumplido ese tiempo, y tras dar Tenaglia un aviso al Valencia, ya sí ha comenzado el juego.

«Es un tema de los jugadores. Respeto y acompaño la decisión que tomen», apuntó Eduardo Coudet, en la previa del partido. El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, también respaldó la decisión adoptada por los futbolistas. «Los capitanes me han hecho consciente de la medida. Es una forma de reclamar información, ese es el objetivo y la respeto».

Esta vez los realizadores televisivos sí que han mostrado la imagen de los jugadores parados sobre el verde. En el partido que abrió la jornada (Oviedo-Espanyol) ofrecieron una imagen aérea desde el exterior del estadio Carlos Tartiere para evitar visibilizar la protesta, una decisión que desató las críticas. De manera que en los partidos del domingo optó por mostrar el plantón, aunque con matices.

LaLiga decidió acompañar la imagen con la leyenda «compromiso por la paz» durante esos 15 segundos, un mensaje con el que trató de desviar el foco del verdadero motivo de la protesta. Este lunes en Mendizorroza ha repetido la fórmula con la protesta de los futbolistas albiazules y del conjunto che.

El partido en Miami no ha sido el único foco de las críticas. La afición del Alavés ha vuelto a mostrar su rechazo a la decisión de LaLiga de fijar el partido de los albiazules entre semana, en esta ocasión en un lunes. En el fondo de Polideportivo han desplegado un entorme tifo en el que han emulado el juego de 'La ruleta de la suerte', dejando varias letras ocultas para resolver en el mensaje «no al fútbol los lunes», además de otra en la que se reivindican «derechos para las aficiones». Una situación que el curso pasado se repitió en varias ocasiones y generó especial rechazo entre los aficionados.

