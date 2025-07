Jonny Otto: «Comparto mentalidad con el Chacho»

Jon Aroca Miércoles, 9 de julio 2025, 13:47 Comenta Compartir

Jonny Otto quiere resarcirse como local en un campo donde vivió un «partido fastidiado» hace casi una década. Entonces, en 2017, jugaba en el Celta y al equipo gallego se le escapó en Mendizorroza la posibilidad de disputar la final de la Copa. De esa jornada el nuevo lateral albiazul recuerda una atmósfera que ahora quiere disfrutar. «Seguro que va a haber ese ambiente. Ojalá que el equipo responda en el campo», ha explicado en su presentación el nuevo futbolista del Deportivo Alavés.

Ahí se ha definido como un lateral polivalente, dispuesto a acutar en ambas bandas a gusto de entrenador. «Me siento muy cómodo en los dos perfiles. Esa polivalencia puede ayudar a los entrenadores, que saben que tengo esa capacidad de jugar en ambos lados», ha explicado el gallego, con más experiencia en la diestra en su etapa griega. Tal vez por eso el club tiene clara su demarcación. «En un principio viene como lateral derecho», ha asegurado el director deportivo, Sergio Fernández. Por eso ha confirmado también que el club busca un lateral zurdo. Estamos atentos al mercado por si podemos encontrar un jugador específico» que complete la polivalencia de Diarra y Parada. Para ello el mejor posicionado es Yusi Enríquez, del Real Madrid.

El gallego también ha agradecido la firme apuesta que ha realizado por él el Alavés. No solo este verano, sino que viene de largo. «Desde el mercado de verano pasado, que nos juntamos la primera vez. Era muy difícil y se volvió a intentar en enero. Estuvo cerca, pero en mi club no dieron su brazo a torcer. Es de agradecer eso. Cuando alguien se interesa es más fácil tomar la decisión. Mi familai tenía mucnas ganas de volver», ha explicado. Ahora vuelve a la Liga tras una amplia experiencia en Inglaterra y Grecia. Más bonita la primera, donde «ha disfrutado mucho», que la segunda. «En Grecia he disfrutado menos porque no entré con buen pie. Al poco quería salir por motivos familiares, soy una persona muy familiar. Lo que he visto de aquí es que es una ciudad muy familiar», ha explicado.

Otro factor que ha jugado a su favor es el perfil de juego que quiere aplicar el Chacho Coudet en el Deportivo Alavés. Algo que, percibe, encaja con sus características. «Lo he seguido mucho. Es un entrenador que lleva mucho juego de balón, pero también de correr, defender y ser protagonista con y sin balón. Es algo que me gusta. Comparto mentalidad con él», ha explicado. «Prima mucho el balón pero también el sacrificio», ha insistido.

Quiere ser uno más desde el primer momento. Aunque apenas lleva un puñado de entrenamientos, sus primeras sensaciones son positivas y tiene clara la fórmula de seguir avanzando. «Hay bastantes jugadores con experiencia. Vengo a intentar aportar en todos los sentidos. Ser el primero en trabajar», ha sentenciado.