Jon Pacheco se asoma a los planes de Coudet

Eduardo Coudet tiene claro que el Deportivo Alavés va a «necesitar a todos» esta temporada. «Tienen que estar al 100%», demanda el entrenador argentino, ... al que la «seguidilla», como él mismo calificó, de partidos de esta semana le llevará a realizar cambios en su once. En seis días, los albiazules disputarán dos encuentros lejos de Mendizorroza de enorme exigencia. Las visitas a Getafe (miércoles, 19.00 horas) y a Mallorca (sábado, 18.30 horas) anticipan cambios en las alineaciones del Chacho.

«Veremos quiénes son los que mejor están», avisó un técnico que en las primeras cinco jornadas sólo ha modificado sus equipos iniciales en el lateral izquierdo –Parada y Diarra–, en la pareja de Blanco en el pivote –Pablo Ibáñez y Denis Suárez– y en el delantero centro –Toni Martínez, Mariano y Boyé–. Una ecuación en la que no ha tocado el centro de la zaga, donde Tenaglia ha ejercido de improvisado central junto a Garcés.

Una dupla que puede romperse en estas dos jornadas condensadas en menos de una semana. El Chacho medita, salvo contratiempo, dar entrada a Jon Pacheco en su once ante Getafe o Mallorca. Los 15 minutos del defensa navarro en San Mamés dejaron contento a Coudet, que no quiso tocar el eje de su retaguardia por el gran nivel mostrado por Tenaglia.

El ex de la Real Sociedad llegó cedido a finales de agosto a Vitoria y ha acumulado poco a poco entrenamientos con el equipo albiazul, empapándose de las ideas del técnico argentino. «Me tengo que adaptar a otras cosas que no he trabajado tanto para sacar lo mejor de mí y del equipo», confesó Pacheco, al que el Chacho pide, como él mismo señala, que aporte «en la salida de balón». El cuerpo técnico fijó su entrada en el equipo de forma progresiva. Sin embargo, la acumulación de partidos y las dudas atrás ante el Sevilla abren el abanico a los cambios en el centro de la zaga.

Su inclusión en el once haría que el resto de ladrillos se recolocaran en un muro en el que Jonny ha sido el lateral derecho hasta ahora de forma solvente, con Diarra en la izquierda. Los problemas defensivos del maliense y el buen nivel mostrado por Yusi en los 20 minutos que disputó ante el Sevilla abren las opciones del carril izquierdo, sin descartar a Parada o la reubicación del lateral gallego.

Pablo Ibáñez

El sábado, los dos últimos fichajes del verano albiazul –Denis Suárez y Boyé– fueron titulares. La lesión en la rodilla del '9' argentino dilató su debut, que no llegó hasta el derbi en San Mamés. Y el ex del Villarreal, que se estrenó ante el Atlético, no tuvo tiempo de juego de calidad hasta Bilbao. En este escenario, el Chacho quiere que ambos continúen ganando protagonismo sobre el césped y acumulen minutos en busca de su mejor nivel. Los dos tendrán un papel principal en sus esquemas a lo largo del curso. Por ello, y sin correr ningún tipo de riesgo, desea que sumen minutos ante Getafe y Mallorca.

En el Coliseum, Pablo Ibáñez, suplente frente al Sevilla, parte con muchas opciones de regresar a un once en el que no han aparecido todavía ni Guevara, ni Abde, ni Calebe ni Benavídez. Tampoco en las últimas dos jornadas Toni Martínez. Futbolistas todos ellos que tendrán su opción de jugar en dos encuentros en los que el Chacho podría modificar su dibujo –tres centrales o dos delanteros– de inicio o sobre la marcha para contrarrestar el poderío de sus adversarios.