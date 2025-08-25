Jon Pacheco apuntala como cedido la defensa del Alavés

El Deportivo Alavés ya tiene al central que supla la inesperada marcha de Santiago Mouriño. El club vitoriano ha hecho oficial este lunes la ... incorporación del navarro Jon Pacheco (Elizondo, 24 años) cedido por una temporada procedente de la Real Sociedad. Ambas entidades llevaban días negociando los términos del acuerdo que permitirá al jugador gozar en Vitoria de la continuidad que no iba a tener en Anoeta. Pacheco llega con galones de titular como aspirante a acompañar a Garcés y llamado a alcanzar en Mendizorroza el elevado potencial que no ha logrado mostrar en el club donostiarra.

El Alavés buscaba un central que conociera la competición y con cualidades para poder aportar desde el inicio. Pacheco cumple ese criterio de la experiencia, pues aunque aún es joven ha pasado un lustro desde su estreno en la élite. Suma 66 presencias en Primera, pero sabe que las circunstancias la impedían aumentar ese número de forma consistente en la Real Sociedad. La incorporación de Caleta-Car, sumada a la presencia de dos piezas contrastadas como Zubeldia y Elustondo además de la irrupción del joven Jon Martín, ha cerrado las puertas del once a Pacheco.

Su entrenador le confirmó hace escasas fechas que ese escenario le situaba con pocas opciones de tener minutos -y más teniendo en cuenta que la Real no juega Europa este curso- y le invitó a marcharse a préstamo. Tras valorar esa posibilidad el jugador optó por aceptar el cambio de planes. Ahí emergió la opción de un Alavés pendiente desde el inicio del mercado. El jugador ha valorado de forma positiva la cercanía del proyecto albiazul y las posibilidades de ser titular desde su llegada. No en vano, combina un perfil de central zurdo necesario en la plantilla con la buena salida de balón que reclama Coudet.

La falta de futbolistas para esa demarcación -solo Diarra, si bien los problemas con las muelas del maliense le hicieron perderse el tramo final de curso y llegar justo al arranque- situaba su incorporación como una prioridad para la dirección deportiva albiazul. Ahora Coudet cuenta con otro central de garantías, un movimiento que puede facilitar la marcha de Maras. El serbio no entró en la convocatoria ante el Betis por problemas físicos, pero es un hecho que el club le busca salida tras encadenar dos cesiones en Segunda.

Pacheco aspira a reencontrarse en Mendizorroza con el futbolista que prometía ser cuando despuntaba como uno de los grandes nombres de la prolífica cantera de Zubieta. Eso le permitió debutar con 19 años en Primera, pero la elevada competencia en su parcela frustró una continuidad cuyo irregular rendimiento tampoco le ha permitido alcanzar. La temporada 2023-2024 fue la de sus mejores registros, gol incluso al Alavés en Vitoria, pero ya la llegada de Aguerd hace un año volvió a situarle en un segundo plano. El movimiento con Caleta-Car la ha motivado a buscar un plan alternativo.

Con las carpetas del defensa central y el delantero centro cerradas tras las incorporaciones de Pacheco y Lucas Boyé, el Alavés afronta el tramo final del mercado -cerrará a última hora del próximo lunes 1 de septiembre-, con el objetivo de fichar a un extremo para la banda izquierda del ataque. El club mantiene su apuesta por Juan Cruz, del Leganés, aunque las elevadas pretensiones económicas del club pepinero impiden que la operación progrese. De esta forma, el club otea otras opciones, sin descartar la llegada de otros futbolistas en caso de que se planteen buenas oportunidades de mercado. De esas que suelen llegar casi sobre la bocina.