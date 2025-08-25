El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Pacheco, nuevo refuerzo del Alavés. Real Sociedad

Jon Pacheco apuntala como cedido la defensa del Alavés

El navarro de 24 años llega a préstamo desde la Real Sociedad como aspirante a formar pareja con Garcés

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:01

El Deportivo Alavés ya tiene al central que supla la inesperada marcha de Santiago Mouriño. El club vitoriano ha hecho oficial este lunes la ... incorporación del navarro Jon Pacheco (Elizondo, 24 años) cedido por una temporada procedente de la Real Sociedad. Ambas entidades llevaban días negociando los términos del acuerdo que permitirá al jugador gozar en Vitoria de la continuidad que no iba a tener en Anoeta. Pacheco llega con galones de titular como aspirante a acompañar a Garcés y llamado a alcanzar en Mendizorroza el elevado potencial que no ha logrado mostrar en el club donostiarra.

