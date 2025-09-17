El Istra ficha a Oriol Riera, exjugador de Barcelona y Osasuna, como entrenador El conjunto croata, propiedad del Grupo Baskonia-Alavés, paga traspaso a Unionistas de Salamanca por el técnico catalán

Jon Prada Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:55 | Actualizado 11:00h.

Giro total en el banquillo del Istra. El conjunto croata, propiedad del Grupo Baskonia-Alavés, ha decidido despedir a Goran Tomic y fichar a Oriol Riera como entrenador. La errática marcha de los de Pula en la Primera División de Croacia (penúltimos con cinco puntos en seis jornadas) han llevado a los dirigentes a dar un volantazo en su vestuario, firmando al exjugador, entre otros, de Barcelona, Osasuna y Deportivo.

El Istra paga traspaso al Unionistas de Salamanca, club al que Riera ha dirigido en las primeras tres jornadas en Primera RFEF, para llevarle al Aldo Drosina de forma inmediata tras varias jornadas de intensas negociaciones entre ambas partes. La aventura del exjugador de 39 años en el Reina Sofía no fue la esperada, sumando tres derrotas en tres partidos. El Istra, que ya intentó firmarle en verano, será el cuatro equipo que dirige como primer entrenador Riera tras hacerlo en el Tudelano, en el Estepona y en Unionistas después de colgar las botas en 2020 en el Fuenlabrada y unirse al cuerpo técnico del Alcorcón.

Nogometni klub Istra 1961 s ponosom objavljuje kako je novi glavni trener prve momčadi Oriol Riera!🔰



Španjolski stručnjak pridružuje se zeleno-žutima iz španjolskog Unionistas CF, a mi mu ovim putem želimo srdačnu dobrodošlicu te se zajedničke sportske uspjehe.🤝🏼#ForzaIstra pic.twitter.com/jxFtaj6RT4 — NK Istra 1961 (@NKIstra1961) September 17, 2025

Riera cuenta con una dilatada carrera como futbolista. Después de salir de La Masía y debutar con el primer equipo del Barcelona, compartiendo generación con Leo Messi, pasó por equipos como Cultural Leonesa, Celta, Córdoba, Alcorcón, Osasuna, Deportivo y Fuenlabrada en España, compitiendo en Primera, Segunda y Segunda B. Además, jugó también en el Wigan inglés y el Western Sydney Wanderers australiano. 479 partidos y 122 goles dieron lustre a la trayectoria como '9' de un Riera que ahora, como técnico, quiere revertir la marcha del Istra.

El adiós del entrenador Gonzalo García en verano, que fichó por el Hajduk Split, fue una revolución para un equipo que el curso pasado terminó sexto en la Liga croata, optando en algunas fases a meterse en competiciones europeas. El habitual baile de fichajes del verano, con numerosas entradas como el albiazul Jay y salidas dolorosas como Valinic y Lisica rumbo al Dinamo Zagreb, han hecho que el inicio del curso no sea sencillo en Pula. Y mientras ensamblan todas las piezas en el césped, el club ha decidido cambiar el inquilino de su banquillo, dándole las llaves del vestuario a Oriol Riera.

