Uno de los murales, ya sin la firma de Iraultza. EFE

Iraultza solicitó dos veces en 2019 reunirse con Antiviolencia para tratar su situación

El año pasado el grupo aceptó borrar los murales del interior de Mendizorroza tras recibir la promesa de que los de fuera permanecerían intactos

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:29

Comenta

Iraultza 1921 solicitó dos veces en 2019 reunirse con la Comisión Antiviolencia para tratar su situación a raíz de haber sido designado dos años antes ' ... grupo de riesgo' por la misma. En ambas ocasiones, denuncia este martes el grupo en un comunicado en sus redes sociales, la petición fue «ignorada». Por ello lamenta la imposibilidad de poder realizar alegaciones ante una decisión que en último término ha resultado clave para que el mismo organismo proponga ahora un mes de cierre del estadio por «el apoyo del club a aficionados radicales», en relación a los «murales, grafitis y pegatinas del grupo ultra» que envuelven el recinto y que cuentan con la firma de Iraultza.

