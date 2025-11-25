Iraultza solicitó dos veces en 2019 reunirse con Antiviolencia para tratar su situación

Iraultza 1921 solicitó dos veces en 2019 reunirse con la Comisión Antiviolencia para tratar su situación a raíz de haber sido designado dos años antes ' ... grupo de riesgo' por la misma. En ambas ocasiones, denuncia este martes el grupo en un comunicado en sus redes sociales, la petición fue «ignorada». Por ello lamenta la imposibilidad de poder realizar alegaciones ante una decisión que en último término ha resultado clave para que el mismo organismo proponga ahora un mes de cierre del estadio por «el apoyo del club a aficionados radicales», en relación a los «murales, grafitis y pegatinas del grupo ultra» que envuelven el recinto y que cuentan con la firma de Iraultza.

La agrupación de hinchas también narra de forma cronológica los hechos sucedidos a lo largo del último año, un lustro después de esa doble petición de explicaciones. Tras haber recibido el club una propuesta de sanción de 40.000 euros en enero de 2024, en abril, con motivo del centenario del campo, el grupo inicia el proceso de confección de más pinturas para las puertas del estadio. Fue la cuarta ampliación a un proyecto iniciado en 2014 y que fue «respaldado y autorizado» por el Alavés y el Ayuntamiento. Pero es en la previa de la realización de las pinturas de hace un año cuando reciben una doble demanda: «Se nos exige no firmarlos con el nombre de Iraultza 1921 y borrar los murales de dentro del estadio», detallan, sin concretar de quién procede la orden.

Tras varias negativas, la agrupación recibe una propuesta: si elimina «las referencias al grupo» del interior del estadio, «se acabarían los problemas con los murales de fuera». Entonces, explican, optan por borrar las pinturas de dentro «para acabar con el problema». Así pareció ser durante varios meses en los que cesaron las propuestas de sanción.

Sin embargo, el 13 de octubre de este año Iraultza volvió a recibir la demanda de tapar su firma de los murales exteriores. Aceptan, pero como forma de mostrar su malestar optan por colocar sobre varios de ellos unos folios de color rojo en forma de aspa y unos carteles con la leyenda: 'Censurado por el coordinador de la Ertzaintza'. Ese punto también resultó clave para que Antiviolencia propusiera la semana pasada el cierre durante un mes de Mendizorroza como «medida excepcional», según trasladaron fuentes de la Comisión a EL CORREO.

Sin embargo, Iraultza lamenta que «quien da la orden» apuesta por dar un paso más. «No le vale con taparlos, exige ahora borrarlos, bajo la amenaza de propuesta de sanción económica y de cierre del estadio en caso contrario», denuncia el grupo. Tras ese ultimatum, el pasado 20 de noviembre -un día antes de que Antiviolencia hiciera pública la propuesta de sanción- borraron su firma de cinco de los murales que hacían alguna referencia a la autoría del grupo con el objetivo de «no perjudicar al alavesismo». Son cinco las pinturas modificadas.

Fruto de esta suma de acontecimientos, Iraultza denuncia una persecución a su juicio injusta porque la suya se trata de «una asociación legalmente constituida y en pleno ejercicio de sus derechos, contra la cual no hay ninguna causa abierta ni ninguna resolución judicial o administrativa que prohíba su actividad». También defiende con vehemencia la existencia de unos murales en representación «el sentimiento de toda una afición». Una postura similar a la del club, que el viernes los consideró «una forma de honrar a las personas, colectivos e hitos que han contribuido a construir lo que hoy es nuestra entidad».