El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yuri y Guridi, en el derbi de la temporada pasada. Manu Cecilio

El horario del derbi del Alavés en San Mamés queda en el aire

El partido, correspondiente a la jornada 4 del campeonato, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, está pendiente del sorteo de Champions que afecta al Athletic

I. M.

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:29

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 4 en Primera División, en la que el Deportivo Alavés visita al Athletic en San Mamés, pero los aficionados albiazules aún tienen que esperar para conocer cuándo se jugará el derbi. Será el fin de semana del 14 y 14 de septiembre, pero las franjas correspondientes a los equipos de Champions, caso del rojiblanco, han quedado vacías. Esos horarios están pendientes del sorteo de la máxima competición continental, ya que esos conjuntos aún no saben si la semana posterior jugarán en Europa el martes o el miércoles.

«Conoceremos el horario del Athletic-Alavés de la J4 una vez se realice el sorteo de la ChampionsLeague», informa el propio club albiazul. En principio, según la publicación de LaLiga, los horarios libres son el sábado a las 18:30 o las 21:00 y el domingo a las 16:15 o las 21:00. Ahí deben encajar, además del derbi, los partidos Atlético-Villarreal, Barcelona-Valencia y Real Sociedad-Real Madrid.

Sí conocen los albiazules los horarios de las tres primeras jornada de Liga. Empezará el sábado 16 de agosto ante el Levante en Mendizorroza (17:00 horas), seguirá en el campo del Betis (viernes 22, a las 21:30) y recibirá al Atlético (sábado 28 a las 17:00). Después, antes de jugar el derbi, llega el primer parón liguero por compromisos internacionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  4. 4

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  5. 5 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  6. 6

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  7. 7 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  10. 10 Medidas preventivas para evitar el contagio de chikungunya, el nuevo virus que amenaza a Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El horario del derbi del Alavés en San Mamés queda en el aire

El horario del derbi del Alavés en San Mamés queda en el aire