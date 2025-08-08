El horario del derbi del Alavés en San Mamés queda en el aire El partido, correspondiente a la jornada 4 del campeonato, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, está pendiente del sorteo de Champions que afecta al Athletic

LaLiga ha hecho públicos los horarios de la jornada 4 en Primera División, en la que el Deportivo Alavés visita al Athletic en San Mamés, pero los aficionados albiazules aún tienen que esperar para conocer cuándo se jugará el derbi. Será el fin de semana del 14 y 14 de septiembre, pero las franjas correspondientes a los equipos de Champions, caso del rojiblanco, han quedado vacías. Esos horarios están pendientes del sorteo de la máxima competición continental, ya que esos conjuntos aún no saben si la semana posterior jugarán en Europa el martes o el miércoles.

«Conoceremos el horario del Athletic-Alavés de la J4 una vez se realice el sorteo de la ChampionsLeague», informa el propio club albiazul. En principio, según la publicación de LaLiga, los horarios libres son el sábado a las 18:30 o las 21:00 y el domingo a las 16:15 o las 21:00. Ahí deben encajar, además del derbi, los partidos Atlético-Villarreal, Barcelona-Valencia y Real Sociedad-Real Madrid.

Sí conocen los albiazules los horarios de las tres primeras jornada de Liga. Empezará el sábado 16 de agosto ante el Levante en Mendizorroza (17:00 horas), seguirá en el campo del Betis (viernes 22, a las 21:30) y recibirá al Atlético (sábado 28 a las 17:00). Después, antes de jugar el derbi, llega el primer parón liguero por compromisos internacionales.