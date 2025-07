Homenaje a De Marcos en Laguardia: «Todavía no he tenido tiempo de echar de menos el fútbol»

Igor Barcia Martes, 22 de julio 2025, 19:08 Comenta Compartir

El Trofeo Villa de Laguardia ha servido para unir a Athletic y Alavés en el homenaje a Óscar de Marcos, retirado al finalizar la pasada temporada tras convertirse en el segundo jugador con más partidos en vestir la camiseta rojiblanca a lo largo de la historia. En un campo abarrotado que además ya lleva el su nombre, De Marcos ha agradecido las muestras de cariño recibidas tanto por los clubes como por toda la gente que ha acudido a aplaudirle antes del inicio del partido. «Es un día especial, se junta toda mi vida aquí, en mi pueblo, con los dos equipos en los que he jugado, así que muy agradecido y emocionado por este día», ha declarado el que fuera 18 del Athletic.

De Marcos ha explicado que «llevo todo el mes en Laguardia, con la familia, disfrutando de mi gente, y todavía no he tenido tiempo de echar de menos el fútbol, es como si fueran unas vacaciones largas», pero acto seguido ha admitido que «cuando llegue el primer partido en San Mamés sí que lo echaré de menos, no eso en ese partido, sino que hasta que me muera echaré de menos jugar en San Mamés». ha declarado el que fuera lateral derecho del Athletic en la última década.

También se ha referido al fichaje de Areso y ha asegurado que «se trata de un muy buen refuerzo para la plantilla» en una zona «donde hay mucha competencia, Gorosabel, Lekue, Rincón que viene de hacer muy buena temporada pasada... A Areso le veo muy bien y va a venir muy bien al Athletic». Y en cuanto a su relevo como número 18 en la plantilla, ha aplaudido la decisión de que sea Jauregizar. «Estoy muy contento de que haya sido él el elegido».