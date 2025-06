La hoja de ruta de la portería del Alavés

Antonio Sivera (Jávea, 1996) dará inicio a su novena pretemporada con el Deportivo Alavés el próximo 3 de julio. Con el paréntesis de los seis ... meses que estuvo cedido en el Almería en 2020, el portero alicantino de 28 años –cumplirá 29 en agosto– ha vivido con intensidad la última década en Mendizorroza. A la sombra de Fernando Pacheco en sus primeras cinco campañas y como titular en las últimas tres, el cancerbero albiazul ha dotado de estabilidad a una zona con mucho movimiento el último curso.

«Sé lo difícil que es jugar un partido en Primera. Es una gran noticia para el Alavés poder contar con tres porteros de un nivel tan alto», apuntó el capitán, que debido a sus problemas físicos y a las sanciones tuvo que dejar su lugar en seis jornadas a Jesús Owono y en dos a Adrián Rodríguez. Sin embargo, cada vez que estuvo disponible, el alicantino recuperó su sitio. Es indiscutible por su rendimiento y liderazgo.

Ampliar

«Es un gran portero», sintetizó Eduardo Coudet. El entrenador argentino, poco dado a hablar individualmente de sus jugadores, destacó sus reflejos y su solidez en el juego aéreo. «Estos balones son difíciles de contrarrestar si no tienes un portero valiente», explicó el Chacho. Un ejemplo de la fortaleza de un Sivera que a pesar de vivir en «una noria», como él mismo lamentó, en la última temporada por sus lesiones, ha calcado prácticamente sus grandes números de la campaña 2023-24.

Aquel curso que el Alavés finalizó décimo, el alicantino recibió 38 goles en 34 partidos y terminó en 10 duelos imbatido, acabando quinto en el Zamora. Este año saldado con una sufrida salvación, el capitán ha encajado 39 tantos en 32 choques, con otras 10 porterías a cero, siendo séptimo en el Zamora. Una regularidad que le han colocado como un portero cotizado en el mercado. A pesar de ello, en el Paseo de Cervantes apuestan por que siga siendo la bandera del proyecto. Y Sivera está «feliz» en Vitoria.

10 Porterías a cero Dejó en la última temporada Sivera en 32 partidos, las mismas que el curso anterior en 34 6 Partidos De Liga disputados por Owono esta campaña, encajando siete goles en 486 minutos de juego 121 Minutos De Adrián Rodríguez en Primera División entre los dos choques que jugó frente a Villarreal y Las Palmas

«La fidelidad que me ha demostrado el Alavés no se paga con dinero», confesó en este periódico un meta que espera «continuar muchos años más» en el club. Con contrato hasta 2027, el alicantino es una pieza clave para Coudet en el césped y un líder en el vestuario. «Como capitán sufro más. El sentimiento es mayor y no puedo transmitir dudas», reconoció en abril. El Alavés es consciente del valor de Sivera y el reto que supone su continuidad. Sin embargo, todavía no ha recibido ofertas por él, como sí ha sucedido con Antonio Blanco, Carlos Vicente y Joaquín Panichelli.

Una primera oleada de propuestas que ha sido rechazada en un mercado que será intenso. «Tienen contrato y son grandes activos. A partir de ahí, cada decisión que tomemos será por el bienestar del club», declaró Sergio Fernández. Una ecuación en la que entra un portero que siempre ha estado en la agenda de clubes como el Valencia. Sin embargo, su exequipo, que ha vendido a Mamardashvili al Liverpool, ha apostado por Julen Agirrezabala. El cancerbero del Athletic también interesa al Espanyol tras la marcha de Joan García al Barcelona. Igual que Leo Román (Mallorca) y Dani Cárdenas (Rayo).

Romper el trío

El internacional ecuatoguineano de 24 años finaliza su vínculo en 2026 y el Alavés le ha ofrecido ampliarlo tres temporadas más (2029). Las negociaciones avanzan para que Owono renueve tras un curso en el jugó seis duelos de Liga. Los cinco primeros –Valencia, Girona, Betis, Celta y Barça– por la rotura en el dedo índice de la mano izquierda de Sivera en Mestalla y el sexto –Real Madrid– por la sanción del capitán.

Ampliar

Y la roja que vio el alicantino ante el Villarreal, unida al traumatismo craneoencefálico y la lesión en el labio que sufrió en aquella jugada, propiciaron el debut de Adrián Rodríguez, que también jugó en Las Palmas. El portero mallorquín de 24 años –cumplirá 25 en diciembre– tiene contrato hasta 2027. Pero el club no quiere que Owono y Adrián sigan a la sombra de Sivera un año más. «Uno de los dos necesita jugar», avisó Sergio Fernández. El trío que ha protegido la meta albiazul desde 2022 se romperá este verano.