«Mi amor por el Alavés es inexplicable»

Hermes Aldo Desio (Corral de Bustos, Córdoba, 1970) se emociona cada vez que charla sobre su Deportivo Alavés. «Cuando hablo del club lo hago ... en plural porque me siento partícipe», confiesa el argentino, que ejerce de director deportivo de la cantera del Al-Arabi SC catarí. Desde Doha, a casi 7.000 kilómetros de Vitoria, el exjugador no pierde de vista a un equipo que marcó su vida junto a Independiente: «El amor que le tengo al Alavés no se puede explicar. Amo la ciudad, la afición... ¿Sabes cuántas veces estuve a punto de coger un avión e irme a ver un partido? Lo hice para ir al funeral de Unai Elezkano -preparador físico del Alavés fallecido en 2004-. Eso es lo que significa la familia del Alavés para mí».

194 partidos entre 1997 y 2003, un periodo dorado en el que el club alcanzó las semifinales de la Copa, el ascenso a Primera, dos clasificaciones para la UEFA y la final de Dortmund, de la que se cumplen 25 años esta campaña, descansan en las piernas de un excentrocampista que tiene grabado a fuego cuál fue su gran hito albiazul: «Ojalá hayamos ayudado a los niños que iban al fútbol con sus padres y abuelos en aquella época a transmitirles el sentimiento de pertenencia al Alavés».

Desio disfrutó «del proceso» como uno de los iconos de la mejor época alavesista. «Mis dos hijos varones nacieron en Vitoria y se dio todo, en lo deportivo y en lo social, para que lo que sucedió en la ciudad y en el club fuera maravilloso», apunta el exjugador, cuyo hijo -Gonzalo Desio- tiene sangre albiazul. «Ha estado jugando en Perú, es vitoriano y tiene el mismo amor por el Alavés que su padre. Le doy consejos cuando me los pide, pero no me da mucha bola», bromea Desio, que explica cuál fue el secreto del 'EuroAlavés': «Éramos una banda que nos llevábamos muy bien y no sabíamos lo que era imposible. Jugábamos con un desparpajo que no nos importaba quién era el rival. Éramos el Alavés, competíamos con equipos más grandes y salíamos a ganarles. Sólo pensábamos en nosotros».

«Coudet es el técnico ideal para el Alavés; sé que va a venir el momento en el que la rompamos y volvamos a Europa»

Una carrera hacia la gloria que tuvo su cénit en Dortmund en la final del 16 de mayo de 2001 frente al Liverpool. Sin embargo, el gol de oro en propia de Geli en la prórroga les dejó sin la UEFA e inundó de lágrimas Vitoria. «Le he dado un millón de vueltas a la jugada pensando, ¿por qué a nosotros? Me puse en la piel de Delfi, cómo tuvo que pasar ese momento. Pero, ¿sabes qué fue lo mejor? Nadie reprochó nada. Hay dos maneras de perder: cuando el rival te gana y cuando no das todo. Aquella vez nos venció el Liverpool. Lo dejamos todo. El color de la medalla cambia, pero fue bonito mientras duró», recuerda.

La insistencia de su fichaje

Antes de aquella noche gloriosa y amarga, el viaje albiazul de Desio arrancó en 1997 de forma inverosímil. «Estaba Juan Carlos Rodríguez de director deportivo y yo en el Salamanca», detalla el argentino antes de explicar lo sucedido. «Cuando iba a entrenar siempre pasaba por un bar en la esquina de mi casa. Juan Carlos me citó y me habló del interés del Alavés. En ese momento, mi padre tenía un problema de salud y yo estaba pensando en volver a Argentina. Se lo expliqué y me dijo que no se podía mover de ahí si no me iba con él, que Mané me quería», relata el exjugador.

«No tolero a los técnicos que suben a un chico para jugar 15 minutos por la fama y luego dicen que no está listo»

«Al día siguiente fui a entrenar, pasé por el bar y vi a Juan Carlos tomando un café. Paré el coche y le pregunté. '¿Qué haces todavía aquí?'. Y me explicó que no se podía volver a Vitoria sin mí, que Mané quería que me fuera con él. Y pensé que si ese era el interés que iba a mostrar el Alavés en mí, me tenía que ir para allá. Así fue y estoy agradecido por su insistencia», añade Desio.

En ese instante empezó un idilio que ha trascendido su etapa de jugador. Desio abandonó el Alavés en 2003 pero el club permanece en él. «Sigo al equipo todo lo que puedo. Cuando nos salvamos, le mandé un mensaje al Chacho para felicitarle. Estaba contento tras comerme las uñas por si descendíamos», confiesa el argentino, que confía en su compatriota.

«Coudet es el técnico ideal para el Alavés por personalidad, idea, experiencia y conocimiento de LaLiga», asegura Desio que apuesta por el despegue albiazul. «Este tiene que ser el año. No tengo ninguna duda. Para mí, el Alavés tiene todo para ser un equipo muy estable y no pasarlo mal. Sé que va a venir el momento en el que la rompamos y volvamos a Europa. Esperemos que sea pronto», afirma Desio. Aunque está feliz en Qatar, regresar al Alavés y a Vitoria es una de sus «sueños»: «No me preguntes de qué, porque no lo sé, pero me encantaría».