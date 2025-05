Guevara se suma a la batalla

La permanencia y el décimo puesto del Deportivo Alavés de la pasada temporada estuvo cimentada en el doble pivote que formaron Antonio Blanco y Ander ... Guevara. El medio vitoriano fue indiscutible al disputar 37 partidos. Sólo Antonio Sivera superó en minutos (3.060) los 2.933 de un centrocampista que ha dejado de ser imprescindible esta campaña. «No somos máquinas y hay días mejores y peores. Lo indispensable y necesario es que tu nivel de trabajo sea siempre el mismo», asumió en este periódico el ex de la Real Sociedad a finales de noviembre.

«Cuando quizás mi rendimiento pudo bajar un poco, intenté mantenerme todo lo sereno posible y continué esforzándome. Y ahora también está siendo así», añadió un Guevara que reconoció que este curso tuvo un «inicio menos brillante que el año pasado» pero que «poco a poco» iba cogiendo «un tono más regular». Sin embargo, la llegada de Coudet y su apuesta por Jordán junto a Blanco le relegó al banquillo. Con el Chacho, el vitoriano únicamente ha sido titular en ocho de 19 partidos ligueros. Es el decimocuarto jugador en tiempo de juego (740 minutos) con el argentino. A pesar de ello, en los dos últimos encuentros frente a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, Guevara se ha hecho fuerte en el centro del campo.

«Ander estaba bien. Era uno de los que, en el plan de juego, salía a buscar más adelante en esa primera presión. Pero después de la tarjeta ya no pudo arriesgar y tuve que cambiarle», afirmó Coudet tras el empate frente a los rojiblancos en el que fue titular mes y medio después. Desde la igualada (2-2) en Las Palmas no había salido de inicio un capitán que destacó ante los de Simeone tras cuatro jornadas como suplente y otra sin pisar el césped.

Al igual que en la segunda parte frente a la Real Sociedad, en la que entró por el tocado Jordán, el vitoriano mostró buen criterio con el balón y un gran derroche físico. Mezcló bien con Blanco, guardó la posición, saltó a la presión y desahogó al Alavés. Incluso salvó un gol con un despeje que levantó a Mendizorroza. Mostró un buen nivel hasta que fue sustituido para evitar males mayores tras ver una amarilla en el primer tiempo.

El próximo domingo (18.30 horas) en San Mamés, Guevara repetirá en el medio campo si no hay contratiempos. La sanción de Blanco, que vio su décima tarjeta del curso, obligará a Coudet a reinventar su doble pivote. Y las otras tres ocasiones en las que no ha estado el cordobés –derrota (1-0) en Vallecas y empates ante Celta (1-1) y Las Palmas (2-2)– el ex de la Real Sociedad ha sido titular.

Ante el Athletic, todo apunta a que Jordán volverá al once. El catalán, sustituido con molestias ante Sevilla y Real Sociedad, apenas disputó 20 minutos frente al Atlético tras estar toda la semana entre algodones. Sin embargo, Benavídez también oposita a salir de inicio en Bilbao después de su buen desempeño en los últimos dos encuentros en Mendizorroza. «Hemos ido variando, tratando de encontrar qué es lo mejor ante cada partido. Necesitamos a todos», explicó un Coudet que en las últimas jornadas ha recuperado a Guridi. Guevara también se suma a la batalla.