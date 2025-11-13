Guevara, Guridi e Ibáñez, sobre el Euskadi-Palestina: «Jugamos en solidaridad con un pueblo que lo está pasando mal» El partido que se jugará el sábado en San Mamés contará con una triple participación albiazul

Las selecciones de Euskadi y Palestina se medirán este sábado (20.30 horas) en San Mamés en un partido de carácter amistoso, pero de una importante carga simbólica. La recaudación de las entradas se destinará a las ONG humanitarias que trabajan en la franja de Gaza, asolada en los dos últimos años tras el conflicto. El estadio rojiblanco lucirá un lleno absoluto, con más de 53.000 personas en las gradas. Un encuentro que contará con una triple representación albiazul: Ander Guevara, Jon Guridi y Pablo Ibáñez vestirán la tricolor.

«Ponernos la camiseta de la Euskal Selekzioa es muy especial, nos hace mucha ilusión», ha comentado Guevara, quien ya participó en los encuentros anteriores. Aunque, destaca, esta ocasión cuenta con un componente que «lo hace más especial». «El objetivo es ayudar a un pueblo. Jugar en solidaridad con un pueblo que lo está pasando mal», ha confesado en una entrevista emitida por el club albiazul.

Para Ibáñez y Guridi, en cambio, esta es su primera vez con la selección vasca. «Siento orgullo por vestir esta camiseta», ha confesado Guridi, a pocos días de saltar al verde de San Mamés. Un debut que trasciende, como ha explicado, lo deportivo. «Va a ser también la primera vez de Palestina en Europa, para ellos también va a ser especial. El fútbol sirve para dar apoyo a la gente que lo necesita».

«Un orgullo»

El mismo «orgullo» por vestir la camiseta verde de Euskadi invade a Ibáñez. «Representar a Euskadi es especial, va a ser increíble», ha reconocido el mediocentro navarro, quien también ha destacado el objetivo solidario del partido. «La gente de Euskadi nos volcamos siempre con este tipo de actos», ha comentado, en relación a la respuesta que ha tenido la convocatoria con el lleno en las gradas.

«Va a haber un ambientazo seguro. La gente se va a volcar, estoy deseando que llegue ya». Precisamente, Ibáñez, que ha sustituido a última hora a Iván Martín, debutará de la mano de Jagoba Arrasate, quien también le hizo debutar en Primera división. «Es un entrenador al que le tengo mucho cariño, fue el que me hizo estrenarme en Primera», ha agradecido.