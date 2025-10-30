El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic
Así es Gobela por dentro: el recorrido que harán los jugadores del Alavés para salir al campo

EL CORREO accede a las 'tripas' y muestra el vestuario de los albiazules y las escaleras que dan acceso al terreno de juego

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:53

Gobela se viste de gala para acoger el partido de Copa entre el Getxo y el Alavés. Un campo conocido con el sobrenombre del 'enjaulado' por las tres paredes que rodean el terreno de juego y con una grada en uno de los laterales con capacidad para 1.221 personas. El conjunto vizcaíno ya ha informado que han colgado el cartel de completo, con la presencia de al menos 150 albiazules.

A falta de tres horas para que el balón eche a rodar, EL CORREO ha accedido a las 'tripas' del estadio para mostrar el recorrido que completará la tropa de Eduardo Coudet de camino al terreno de juego. El acceso principal se encuentra ubicado junto a las taquillas del estadio. Tras pasar una puerta, los jugadores descenderán una planta para recorrer un pasillo que les conducirá a su vestuario.

El Getxo, al ejercer de local, ha escogido el vestuario que habitualmente utiliza el Arenas, dado que es más amplio. En la zona exterior de los vestuarios se han instalado unas bicicletas estáticas para facilitar los ejercicios de calentamiento de los jugadores. Un detalle: no hay cobertura móvil en la zona de vestuarios. Al final del pasillo los jugadores encontrarán las escaleras que les conducirá al terreno de juego.

