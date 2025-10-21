El Getxo-Alavés de Copa se jugará finalmente en Gobela El club gualdinegro ha tenido que buscar de urgencia un campo alternativo ante la negativa de la Federación de aceptar las remodelaciones en Fadura

El Getxo-Alavés de Copa del Rey no se jugará en Fadura. El Club vizcaíno tuvo que buscar y elegir anoche de urgencia un campo alternativo ante la negativa de la Federación de aprobar de que el partido se celebrase en el estadio del conjunto gualdinegro. De manera que la eliminatorio finalmente se disputará en Gobela, el campo del Arenas. Un escenario de menor capacidad, 1.221 asientos, y de césped artificial.

La decisión supone un «mazazo», como reconoce el presidente del Getxo, Iñaki Gerediaga, a EL CORREO. La entidad de la Margen Derecha estaba ilusionada por poder disputar este partido «histórico» en su casa, con su afición y a las puertas del centenario (1927) del club. Una vez consiguieron el billete 'copero' comenzaron los trabajos para adecuar las instalaciones. Culminada la renovación de la iluminación se centraron en los asientos, el gran escollo que finalmente no han conseguido salvar.

Fadura es un estadio histórico que mantiene ese aroma de fútbol inglés. Sin embargo, su grada principal carece de asientos separados, condición que exige la Federación para poder albergar la Copa. De manera que comenzaron a trabajar en la instalación de gradas supletorios. Contactaron con varias empresas y «no nos garantizaban el certificado de obra», explica Geregiada. De manera que «la Ertzaintza no nos daba permiso para homologar la grada». Y sin ese 'justificante', la Federación no podía aprobar la adecuación de las instalaciones.

Un severo revés mientras el reloj de arena se consumía. «Teníamos hasta la madrugada del lunes de plazo para confirmar el campo en el que jugaríamos». Y sin la opción de contar con esas gradas supletorias con capacidad para cerca de mil espectadores, el club tuvo que buscar una alternativa. «No nos podíamos arriesgar a que finalmente no tuviésemos esa ampliación de aforo y nos quedásemos con un aforo de 600 personas. O poner las entradas a la venta y que nos encontremos con más tickets entregados que asientos habilitados».

Sobre la mesa situaron varias alternativas, como Lezama o incluso algún campo de la Margen Izquierda. Sin embargo, la dirección del Getxo priorizó la cercanía para sus aficionados, que podrán desplazarse a pie o en metro. De manera que se aprobó elegir Gobela, ubicado en la misma localidad de Getxo. Un escenario que obligará a ambas plantillas a adaptarse al nuevo terreno de juego, artificial y rodeado por tres paredes.