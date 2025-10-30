El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés celebran el triunfo con su afición. Blanca Castillo

Getxo 0-7 Alavés

El Alavés se da un paseo hacia la segunda ronda

Liquida la eliminatoria con cuatro goles en la primera parte en una tarde donde Mariano vuelve con un 'hat trick' y Carlos Vicente suma otros dos tantos

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:36

El Alavés se dio en Gobela un paseo hacia la segunda ronda de Copa. No existían dudas de la abismal diferencia entre dos equipos de ... la máxima y la sexta categoría respectivamente, pero tampoco de que el fútbol suele buscar recovecos para complicar cuestiones que parecen sencillas. De evitar cualquier contratiempo se encargó un cuadro albiazul intenso y certero para solventar la eliminatoria ante el modesto Getxo desde el inicio. Un primer gol a los siete minutos, cuatro al descanso y siete al final. La secuencia resume un partido que Mariano aprovechó para regresar al césped con un 'hat trick' y Carlos Vicente para anotar dos tantos más. El canterano Morcillo y Toni Martínez se encargaron de poner el lazo al resultado.

