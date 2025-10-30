El Alavés se da un paseo hacia la segunda ronda

El Alavés se dio en Gobela un paseo hacia la segunda ronda de Copa. No existían dudas de la abismal diferencia entre dos equipos de ... la máxima y la sexta categoría respectivamente, pero tampoco de que el fútbol suele buscar recovecos para complicar cuestiones que parecen sencillas. De evitar cualquier contratiempo se encargó un cuadro albiazul intenso y certero para solventar la eliminatoria ante el modesto Getxo desde el inicio. Un primer gol a los siete minutos, cuatro al descanso y siete al final. La secuencia resume un partido que Mariano aprovechó para regresar al césped con un 'hat trick' y Carlos Vicente para anotar dos tantos más. El canterano Morcillo y Toni Martínez se encargaron de poner el lazo al resultado.

Coudet había recurrido a un once que solo disponía de un titular del pasado domingo ante el Rayo (un Carlos Vicente explosivo), pero que apenas incluía a un futbolista del filial, el lateral diestro Ballestero. Nada de confianzas después de los descalabros coperos de años anteriores y sí un casi obligado experimento en el eje de la zaga. Ante las ausencias y la acumulación de esfuerzos esta semana, el preparador alavesista tiró de Protesoni situado en posiciones de defensa central. Una tarde también para el estreno del guardameta suplente Raúl Fernández o el excelente regreso de Mariano al césped. Siempre hay conclusiones que extraer de un duelo oficial, aunque no sean tantas cuando se trata de un adversario incapaz de oponer una resistencia real.

Getxo Argoitia (Unai Josu, m.46); Guti, Javi Berenguer, Azpiazu (Garrido, m.53), Ansotegi; Santos (Plaza, m.80), Canales; Markel Pradera, Torralvo (Dávila, m.59), Iker Álvarez (Marcos Martínez, m.80) y Ander Pradera. 0 - 7 Alavés Raúl; Ballestero (Pinillos, m.61), Benavídez, Parada (Egoitz, m.46), Diarra; Guevara, Pablo Ibáñez (Morcillo, m.61); Carlos Vicente (Toni Martínez, m.75), Guridi, Abde y Mariano (Yusi, m.75). Goles: 0-1, m.8, Mariano. 0-2, m.28, Mariano. 0-3, m.32, C. Vicente. 0-4, m.40, C. Vicente. 0-5, m.58, Mariano. 0-6, m.74, Morcillo. 0-7, m.81, T. Martínez.

Árbitro: Sesma Espinosa. Amonestó al local Santos (m. 57).

Incidencias: 1.089 espectadores en Gobela.

Quizás a priori el gran obstáculo lo representaba el campo de hierba artificial, esa superficie que se encuentra desterrada entre profesionales. Tampoco hizo falta demasiado para acabar con cualquier duda e imponer por las bravas el favoritismo albiazul. En siete minutos Mariano había cabeceado a la red el primer tanto tras un preciso servicio del canterano Ballestero. Por ahí, por la banda derecha, con Carlos Vicente erigido en martillo iban a aparecer todas las costuras del adversario. Un Getxo que prefirió plantar una defensa adelantada y conceder espacios a la espalda a un oponente mucho más rápido antes que encerrarse desde el inicio en el área. En el pecado y el riesgo llevó la penitencia para los anfitriones. El carril diestro se convirtió en autopista y por ahí llegó el segundo de Mariano tras un pase de calidad de Carlos Vicente. Entre ambos iban a divertirse de principio a fin.

El Alavés cumplió con el guion y también tiró de eficacia en el único momento, antes del 0-2, donde el conjunto local asomó la cabeza. Con un testarazo desviado de Azpiazu en una falta y varios minutos de cierto manejo de balón. Pero el segundo de Mariano noqueó definitivamente a un adversario que apenas inquietaba en ocasiones con la hiperactividad de Torralvo. Casi todo funcionaba con facilidad para los vitorianos. El ritmo que solicitaba Coudet con el balón lo imprimió el cuadro albiazul durante una primera mitad de intensidad desbordante donde Carlos Vicente iba a anotar otros dos tantos. Necesitaba el aragonés uno de estos partidos para elevar un estado de forma que no ha sido el mejor en el inicio de campaña. Ante el Getxo ha aumentado sin duda su autoestima.

Díficil, eso sí, resulta valorar el partido de otros futbolistas como el meta Raúl Fernández o Protesoni ante la escasa oposición de un Getxo que, poco a poco, comenzaba a notar también las diferencias físicas. Al Alavés le bastaba con evitar errores en zonas comprometidas y tirar de inercia. Guevara y Pablo Ibáñez dominaban y combinaban con acierto en el eje y Guridi ofrecía la versatilidad y el empuje habitual. También los habituales problemas ante la portería contraria.

No había ya partido tras el descanso, pero el Alavés consiguió mantener un ritmo alto y volver a moverse con una velocidad que nublaba la vista local. Mariano cerró su 'hat-trick' por si había dudas, ya con el canterano Egoitz sobre el césped. Era tiempo de cambios y de reservar jugadores. También de moverse dentro de la reglamentación, que exige que siete jugadores de la primera plantilla se encuentren siempre sobre el campo. A efectos reales y para eludir peligros, solo tres jugadores del filial caben a la vez en el once. Le tocó salir a Ballestero y entrar a Pinillos y Morcillo. Este último iba a estrenarse como goleador con el primer equipo.

Sin oposición

Coudet le daba vueltas al once y a las posiciones, con Abde como lateral zurdo, aunque nada variaba, ni el control ni las ganas del Alavés de seguir insistiendo. Sin relajación, posiblemente debido a que la competitividad de esta campaña en la pelea por el puesto se encuentra más equilibrada de lo habitual. Toni Martínez iba a aparecer como el último goleador en una tarde donde Mariano se lo puso difícil al técnico. No parece descabellado pensar que, a medio plazo, si el ariete recupera parte de su nivel, será el jugador con más gol del equipo. Que aunque en Getxo llegaron siete, el Alavés se presentaba en este duelo de Copa tras dos encuentros consecutivos sin marcar.

Avanza el cuadro vitoriano hacia la segunda ronda y también se confirma la sensación de que el equipo compite y, poco a poco, va cuajando en esa versión sólida del Alavés. Todo con la necesidad de ser ratificado semana a semana en una Liga que no espera a nadie. Ya se ha visto que después de sumar un punto en los dos últimos partidos y tras la reacción de buena parte de los equipos de abajo casi todos los equipos se apuntan a una pelea por aferrarse a media tabla. Pasa página la Copa y llega el domingo ante el Espanyol otro de esos duelos de mucha miga.