Guevara celebra con Toni Martínez su gol al Getafe. EFE

Getafe 1-1 Alavés

Un Alavés notable se queda corto

El equipo albiazul desperdicia una primera parte de oportunidades, encaja un tanto de mala fortuna y logra al menos igualar pese a otro arbitraje dañino

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:07

La revolución de Coudet, ocho cambios en el once inicial, mereció que la guillotina deportiva dejara la cabeza del Getafe en un cesto. Pero, papá ... esto es fútbol y el mejor equipo se quedó sólo con un punto. Un notable Alavés desperdició una primera parte de dominio y ocasiones, y una acción aislada de mala fortuna colocó el duelo en la desesperación albiazul cuando Arambarri marcó a media hora para el final. De ahí, de las arenas movedizas cuando se trata de ir a contracorriente ante los madrileños, capaces de succionar minutos y ritmo al partido, salió la escuadra vitoriana para rescatar un punto. Mérito doble cuando se trató de nuevo de levantarse ante otro arbitraje dañino. Sibilino Alejandro Quintero en el reparto de faltas, miope cuando Mariano quitó un balón de gol a Abqar y de problemas oftalmológicos Juan Luis Pulido en el VAR para ponerse gafas de sol ante un claro penalti de Djené sobre Toni Martínez. En fin. Codazo a Garcés en Sevilla, gol ilegal de Giuliano... Sin novedades.

