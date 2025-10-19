Un Gernika férreo sorprende al Alavés B y se encarama a la zona de playoff

Iñaki Viloria Domingo, 19 de octubre 2025, 17:14 Comenta Compartir

Un gol de Okolo al cuarto de hora bastó para que el Gernika se llevara un valioso triunfo ante el Alavés B. El conjunto vizcaíno firmó un partido muy serio en defensa, resistió el empuje final del filial vitoriano y se llevó una victoria, la cuarta en los cinco últimos partidos, que le instala en la zona de playoff.

Alavés B Swiderski; Egoitz (Goitia, min. 68), Paco Sanz, Xanet, Palacios (Ibon Martínez, min. 46); Varona (Carlo, min. 68), Alberto Moreno; Aragüés (Juanma, min. 78), Lander, Izei (Arzak, min. 46) y Mañas. 0 - 1 Gernika San Nicolás; Auzokoa (Ibai Asensio, min. 78), Lorente, Berasaluce, Beñat Gómez, Kortazar (Agirrezabala, min. 84); Izan, Vélez (Iker Bilbao, min. 71), Agirre; Herri (Morales, min. 84) y Okolo (Zugazaga, min. 71). Árbitro: Manrique Tomás (Comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Egoitz y a los visitantes Vélez y Herri.

Gol: 0-1 Okolo (min. 15).

Campo José Luis Compañón. 235 espectadores.

El arranque del encuentro fue vertiginoso y de claro color blanquiverde. El elenco de Jabi González, con un sistema de tres centrales y dos carrileros, se mostró compacto y ordenado desde el inicio. En el minuto seis, un potente disparo de Izan se estrelló en el palo de la meta defendida por Swiderski y, poco después, Okolo cabeceó al larguero, dejando claras las intenciones de la escuadra gernikarra. El juego directo y la contundencia en los duelos aéreos marcaron la diferencia frente a un filial albiazul al que le costaba combinar y poder amenazar la portería de San Nicolás.

El premio al dominio del Gernika llegó pronto. Un córner mal despejado por la zaga del conjunto babazorro acabó en las botas de Izan, que centró con precisión al corazón del área para que Okolo rematara de cabeza y pusiera el 0-1. A partir de ahí, el equipo de Jabi González controló el ritmo del encuentro, cómodo sin balón y eficaz en cada disputa. El Alavés B, por su parte, apenas inquietó a una defensa muy sólida, liderada por el capitán Berasaluce, imperial en los cruces y las ayudas.

En la segunda mitad, el cuadro de Molo ajustó su dibujo táctico, que equiparó con el de tres centrales del Gernika, y ganó presencia en campo rival, pero el Gernika mantuvo la compostura ante un adversario más vertical, pero la lastrado por la falta de acierto en el último pase.. Jabi González movió el banquillo en el tramo final, dando entrada a Zugazaga e Iker Bilbao para refrescar el centro del campo y asegurar la ventaja. Pese al empuje del equipo vitoriano, el conjunto vizcaíno no perdió el orden y defendió cada centro con solvencia.

El Alavés B apretó en los últimos minutos. Sin embargo, la zaga del Gernika resistió con oficio. Gracias al gran trabajo de Berasaluce, liderando la defensa y dominando en los balones aéreos, y de Auzokoa, que cortó casi todos los pases rivales, la escuadra de Jabi González amarró tres puntos que confirman la madurez, disciplina táctica y el excelente rendimiento colectivo de un equipo que ha sumado trece de los últimos quince puntos en liza. Ya es cuarto en la tabla y el próximo sábado (18:00 horas) recibirá en casa al Ejea.

