Germán Beltrán renueva con el Alavés C hasta 2027 El entrenador turolense llegó en noviembre a Ibaia y consiguió sacar del descenso al segundo filial albiazul, que terminó sexto en Tercera RFEF

Germán Beltrán, durante un partido del Alavés C.

Después de las renovaciones del Chacho Coudet en el primer equipo del Deportivo Alavés y de Molo Casas en el filial, el conjunto albiazul ha anunciado la ampliación del contrato de Germán Beltrán, que seguirá hasta 2027 al frente del Alavés C.

El entrenador turolense llegó en noviembre para sustituir en el banquillo vitoriano a Israel Martínez. Firmó hasta final de curso con un equipo que ocupaba entonces puestos de descenso a División de Honor en el grupo cuatro de Tercera RFEF y que llegó a encadenar nueve jornadas sin ganar.

Sin embargo, Beltrán logró revitalizar a la plantilla y darle un vuelco a la situación. No conocieron la derrota entre mediados de enero y abril, logrando ocho triunfos y tres empates en once jornadas. Así escaparon de la zona de descenso y escalaron hasta la parte alta de la tabla, terminando en sexta posición, a seis puntos de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF. Una labor notable, similar a la de Molo Casas en el B, que ha hecho que el club opte por renovarle hasta 2027

Además, Javi González no seguirá al frente del Juvenil A de División de Honor. El exjugador vizcaíno del Athletic y del Alavés finalizaba su contrato y ambas partes han decidido no prolongarlo. Ligado al fútbol base albiazul en varias etapas, González abandona Ibaia en busca de nuevos horizontes.

