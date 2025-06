El fútbol inglés llama a la puerta de un Carlos Vicente que cotiza al alza

Carlos Vicente (Zaragoza, 1999) ha terminado de consolidarse en la élite en su primera temporada completa en Primera División. El extremo de 26 años le ... ha dado continuidad este curso a las buenas sensaciones y números (dos goles y cuatro asistencias en 18 partidos) que mostró en sus primeros seis meses en el Alavés tras desembarcar en enero de 2024 desde el Racing de Ferrol de Segunda.

Un gran rendimiento que le ha colocado como una de las piezas más codiciadas de la plantilla albiazul este verano. Y el rico mercado inglés está siguiéndole de cerca, con conjuntos tanto de la Premier League como del Championship como el Birmingham City interesados en él. El club de St Andrew's ha vuelto a Segunda tras arrasar en la League One –la tercera categoría inglesa– esta temporada y aspira a hacer un proyecto que le devuelva a Primera a corto plazo. Con la leyenda de la NFL Tom Brady como copropietario de un equipo bajo el control de poderosos y millonarios accionistas estadounidenses y chinos, el Birmingham tiene músculo financiero para acometer grandes operaciones.

Además, el fútbol directo y veloz de Vicente, especialista en desbordar y centrar por la derecha, encaja a la perfección en las Islas. Un estilo apreciado por unos clubes ingleses que tienen en su lista a un extremo con vínculo hasta 2027 con el Alavés y una cláusula de 20 millones de euros después de llegar por 600.000 desde Ferrol. «Tienen contrato y son grandes activos. A partir de ahí, cada decisión que tomemos será por el bienestar del club», apuntó Sergio Fernández sobre la situación del aragonés y de Antonio Blanco.

El director deportivo apuesta porque «sigan los mejores» y en el Paseo de Cervantes demandarán una cantidad importante por un Vicente que en enero también tuvo pretendientes. El Celta, que no le pierde de vista tampoco ahora en su regreso a Europa, tanteó su incorporación, pero el Alavés le remitió al conjunto gallego a una cifra cercana a la cláusula con el objetivo de que siguiera en Mendizorroza. «Hemos recibido ofertas, pero ha primado el deseo de los jugadores de continuar. Y la intención del Alavés es no desprenderse de sus activos», explicó entonces Fernández.

Un mensaje compartido por el '7'. «Es imposible no prestarle atención al mercado, pero mi foco siempre ha estado en el Alavés y en dar el máximo. No he pensando en otro sitio», reconoció en este periódico en abril demostrando su férreo compromiso. Pero ahora, a las puertas de un verano en el que la mayoría de los clubes de LaLiga no disponen de margen económico para realizar grandes desembolsos, el mercado extranjero – también se le ha relacionado con el Besiktas turco – sondea a un Vicente que ha sido imprescindible en la banda derecha del Alavés.

«Ha sido mi primera campaña completa en Primera, he aprendido a sufrir y estoy muy orgulloso. A nivel personal, aunque me exijo muchísimo, estoy bastante satisfecho. Sé que puedo mejorar, pero el balance es positivo. Debo fijarme en lo que puedo corregir y disfrutar de lo que he hecho bien», confesó tras un curso en el que ha disputado 37 de las 38 jornadas de Liga. Sólo descansó, por necesidad, en el Bernabéu el 24 de septiembre.

Mejor centrador de LaLiga

Sus 3.097 minutos le colocan como el jugador más utilizado de la plantilla vitoriana en el campeonato. Actuando hasta de lateral, Vicente ha marcado cinco goles y dado cinco asistencias. Además, ha sido el futbolista que más centros (269) ha puesto de LaLiga, superando en este ranking a Sergio Gómez (231), Raphinha (215), Rioja (209) o Baena (207). Y con 71 envíos con éxito, también ha sido el más efectivo.

Un peligro constante por el costado diestro que ha hecho que sea fundamental tanto para Luis García como para Coudet. A pesar de que fue suplente frente al Villarreal y el Rayo en marzo para «buscar su mejor versión», tal y como apuntó el Chacho, Vicente nunca desfalleció y fue clave para lograr la salvación. «Pasar por el banquillo te hace estar más alerta, podemos decir que ha funcionado», destacó. Y más allá de sus cifras, el aragonés corrió y se vació en defensa sin descanso. Un extremo completo y de rendimiento regular que el Alavés buscará retener a pesar del interés que suscita en el mercado.