FIFPro considera «extremadamente desproporcionada e injusta» la sanción a Facundo Garcés

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), el sindicato que representan a más de 65.000 jugadores profesionales alrededor de todo el mundo, ... ha emitido un comunicado en el que considera «extremadamente desproporcionada e injusta» la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA a Facundo Garcés y a sus seis compañeros de selección de Malasia por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de sus abuelos y poder competir con el combinado del sudeste asiático. FIFPro cree que los futbolistas castigados son «víctimas de este asunto» después de que el Comité de Apelación de la FIFA desestimara los recursos presentados.

«La propia decisión (del Comité de Apelación) confirma que no falsificaron ningún documento para ser convocados, reconociendo explícitamente que los documentos que presentaron eran auténticos. Cuando al menos siete jugadores se encuentran en la misma situación es evidente que la posible falsificación de documentos no fue resultado de acciones individuales», asegura en su escrito el sindicato, que exime de responsabilidad a Garcés y a sus compañeros, descargándola en «instituciones fuera de su control» como el Gobierno de Malasia o la Federación del país asiático (FAM). «Ahora se enfrentan a la suspensión de sus clubes y a las graves consecuencias que ello conlleva, sin culpa propia», destaca FIFPro, en una línea similar a la expresada por el defensa del Alavés y sus compañeros ante el Comité de Apelación. Un argumento, el del desconocimiento de los documentos utilizados para su nacionalización, que la FIFA rechazó y consideró una «negligencia grave» por parte de los futbolistas.

«Todos los pasos fueron manejados por instituciones fuera de su control, pero ahora se enfrentan a la suspensión de sus clubes y a las graves consecuencias que ello conlleva, sin culpa propia»

«FIFPRO expresa su pleno apoyo a los jugadores y confía en que el TAS revertirá esta injusticia»

Sin embargo, FIFPro cree que la naturalización de los futbolistas es un proceso que escapa a las competencias propias de los implicados. «Los jugadores tampoco tienen forma de obtener individualmente una confirmación vinculante de la FIFA sobre su elegibilidad, un procedimiento que ni siquiera es obligatorio según la normativa vigente», afirma el sindicato, que incide en que es «preocupante» que se les considere «responsables de las presentaciones realizadas por una federación nacional a la FIFA« y que se les «imponga la aparente obligación de verificar documentos que no emiten ni presentan».

«Los siete jugadores siguieron el proceso prescrito: presentaron sus documentos personales, comparecieron ante las autoridades malayas, realizaron el juramento, recibieron pasaportes emitidos por el gobierno y esperaron la autorización para su convocatoria por la FAM», añade FIFPro, que muestra su «apoyo» a los futbolistas y «confía» en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) «revertirá esta injusticia».

Sin embargo, la FIFA señaló tanto en su primer fallo como en la respuesta del Comité de Apelación que el desconocimiento de los documentos utilizados para su nacionalización y en los procesos llevados a cabo, confiados a agentes o instituciones, no les libra de su responsabilidad a los futbolistas. Rechazó el argumento de que los jugadores fueron «víctimas pasivas», como indica FIFPro, y afirmó que incurrieron en una «negligencia grave». «Un jugador profesional razonable habría cuestionado cómo podía representar a un país con el que no tenía ninguna conexión genuina», sentenciaron.

Más de dos meses inhabilitado

El comunicado de FIFPro es otra capítulo más de un caso que mantiene desde hace más de dos meses sin jugar con el Alavés a Garcés. Después de que el Comité de Apelación de la FIFA desestimara sin matices el recurso del central del Alavés contra su inhabilitación de un año, el TAS es la última bala que le queda al defensa para encontrar una salida a su problema. Garcés es positivo y mira al tribunal suizo para encontrar una solución ante una sanción compleja de revocar por las sentencias de la FIFA, que inciden en que las partidas de nacimiento de los abuelos utilizadas para ser convocados con Malasia fueron «manipuladas o falsificadas».

Garcés prepara, de la mano de Elite Law, una apelación que deberá presentar antes del lunes 8 de diciembre. Después, dispondrá de otros diez días para fundamentar su recurso. En este proceso podrá solicitar también medidas cautelares que deberían resolverse con rapidez. Si fueran aceptadas, el defensa volvería a competir, aunque el contador de su sanción se pararía, lo que podría dilatar su regreso aún más si el fallo final fuera desfavorable.

En este escenario, los planes del Alavés no han variado. El futbolista se encuentra «suspendido de forma cautelar» desde el pasado 29 de septiembre, tres días después de estallar su caso, y, en principio, continuará en esa condición hasta que agote su último recurso ante el TAS, cuyo fallo puede tardar meses, y haya una sentencia firme. La entidad alavesista acudirá al mercado de invierno con la máxima prioridad de fichar un central.