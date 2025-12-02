El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés, después de un partido con Malasia.

FIFPro considera «extremadamente desproporcionada e injusta» la sanción a Facundo Garcés

El sindicato considera «víctimas» de terceras personas a los siete futbolistas castigados con 12 meses de inhabilitación

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:37

Comenta

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), el sindicato que representan a más de 65.000 jugadores profesionales alrededor de todo el mundo, ... ha emitido un comunicado en el que considera «extremadamente desproporcionada e injusta» la sanción de 12 meses de inhabilitación impuesta por la FIFA a Facundo Garcés y a sus seis compañeros de selección de Malasia por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen de sus abuelos y poder competir con el combinado del sudeste asiático. FIFPro cree que los futbolistas castigados son «víctimas de este asunto» después de que el Comité de Apelación de la FIFA desestimara los recursos presentados.

