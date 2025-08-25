El fichaje de Boyé revoluciona la delantera del Alavés

El Deportivo Alavés ha acometido una renovación casi integral de su delantera este verano. Del trío de atacantes que compitieron en la temporada 2024-25, ... únicamente Toni Martínez continúa en el club. Kike García, autor de 13 goles en Liga claves para certificar la permanencia vitoriana, puso rumbo al Espanyol tras finalizar su contrato. Asier Villalibre, cuya participación fue residual durante todo el curso, se marchó cedido al Racing y Joaquín Panichelli, brillante en su cesión en el Mirandés anotando 21 tantos en Segunda, fue traspasado alEstrasburgo por 16,5 millones de euros antes de vestirse de albiazul en la pretemporada.

Movimientos que llevaron al club a firmar a Mariano Díaz hasta 2027 después de cuatro amistosos y tres semanas entrenando con el Alavés. Sin embargo, faltaba una pieza en la vanguardia babazorra que ha sido completada con la llegada de Lucas Boyé. «Lo quise tener varias veces. Me gustan sus características», confesó Eduardo Coudet, que bendijo su fichaje antes de oficializarse. El punta argentino de 29 años, que firma hasta 2029 tras pagar el club al Granada 6 millones de euros, rediseña con sus cualidades –rematador, capacidad de fijar a los centrales, aguantar el balón, desahogar al equipo y hacerse fuerte en el área y por alto– una delantera que se ha sometido a una profunda remodelación.

«Hemos perdido lo que teníamos con Kike, sostenernos cuando tenemos que saltar líneas. Los delanteros que tenemos son más de ir al espacio. No son jugadores físicos que podamos usar de punta de lanza para saltar líneas. Las características de Lucas se asemejan más», dijo el Chacho tras caer (1-0) ante el Betis.

Toda una declaración de intenciones la de un entrenador que en las dos primeras jornadas ha utilizado a Toni Martínez como titular y a Mariano como revulsivo. El murciano, primer espada desde que arrancó la pretemporada, marcó el gol que abrió el marcador en el triunfo (2-1) frente al Levante y el '9' dominicano agitó con su ímpetu ambos choques saliendo desde el banquillo.

Boyé, ya en Ibaia inmerso en la recuperación del esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que se produjo a principios de agosto con el Granada y que le tendrá de baja hasta la vuelta del parón de selecciones de mediados de septiembre, hará que la fisionomía del ataque vitoriano cambie con su presencia. Además, abre la puerta a que el Chacho utilice los dos delanteros que han sido habituales en sus anteriores equipos. Un plan que el curso pasado probó sin gran éxito en su debut frente a la Minera de Segunda RFEF en Copa –eliminación en los penaltis– y ante Espanyol o Getafe, ambos duelos saldados con derrota (0-1).

Cinco asistencias

La última temporada, Boyé anotó 10 goles en 33 partidos en Segunda, repartiendo también cinco asistencias. Una muestra de la capacidad asociativa de un atacante argentino que alivia a sus compañeros con su trabajo en la presión y con su capacidad para chocar y zafarse con los defensas rivales. Mejora a sus 'socios', permitiéndoles tener mayor libertad. Unas características que podrían llevar al Alavés a tener movimientos en su plan de juego utilice o no el Chacho a una o dos referencias arriba, condicionando el rol de Guridi o de Aleñá en la mediapunta.