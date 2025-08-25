El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Toni Martínez, Boyé y Mariano

El fichaje de Boyé revoluciona la delantera del Alavés

El Chacho, que ha utilizado a Toni Martínez de inicio y Mariano de revulsivo hasta ahora, se abre a usar dos puntas tras la llegada del argentino

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:26

El Deportivo Alavés ha acometido una renovación casi integral de su delantera este verano. Del trío de atacantes que compitieron en la temporada 2024-25, ... únicamente Toni Martínez continúa en el club. Kike García, autor de 13 goles en Liga claves para certificar la permanencia vitoriana, puso rumbo al Espanyol tras finalizar su contrato. Asier Villalibre, cuya participación fue residual durante todo el curso, se marchó cedido al Racing y Joaquín Panichelli, brillante en su cesión en el Mirandés anotando 21 tantos en Segunda, fue traspasado alEstrasburgo por 16,5 millones de euros antes de vestirse de albiazul en la pretemporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fichaje de Boyé revoluciona la delantera del Alavés

El fichaje de Boyé revoluciona la delantera del Alavés