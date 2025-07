Facundo Garcés, ambicioso: «El objetivo es la salvación pero por qué no vamos a dar un golpe sobre la mesa»

Facundo Garcés (Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, 1999) ya es un futbolista con peso en el vestuario del Deportivo Alavés. Después de un ... final de temporada en el que se consolidó en el equipo como central, siendo fundamental en la consecución de la permanencia, el defensa afronta un curso en el que estará desde el inicio trabajando en Ibaia. «Cambia un montón. La temporada pasada me tocó llegar en mitad del curso, con lo que conlleva para adaptarte. Además, venía de un año sin competir y se hizo más duro al principio. Necesité mes y medio para poner mi cuerpo para este nivel», ha destacado antes de realizar los reconocimientos médicos.

Garcés está «feliz» de poder vivir su primera pretemporada de albiazul. «Es el combustible que necesita cada jugador para todo el año. Estoy muy ilusionado, entusiasmado y con las pilas cargadas», afirma el central, ya con galones en la caseta. «Trato de ser un líder positivo en el grupo, pregonando con el buen ejemplo y dándolo todo. Estamos para aportar lo mejor y recibir a los refuerzos que vengan con los brazos abiertos, como me gustó que hicieran conmigo», señala el central, que prevé un «mercado bastante largo» como antesala de un curso que espera que sea positivo.

«Ojalá sea una temporada tan linda como terminó la anterior y que no suframos tanto. Fue un semestre soñado. Me tocó entrar en un momento caliente, cuando estábamos peor ubicados, pero no tenía dudas de que íbamos a salvarnos y así se lo transmití a todos», ha declarado el zaguero, que es ambicioso a pesar de que es consciente de que la meta es seguir una temporada más en Primera.

«El objetivo está claro y esperamos no sufrir tanto. Pero por qué no vamos a dar un golpe sobre la mesa. No sabemos hasta dónde podemos llegar. Dónde está escrito que no podemos pelear por competencias europeas. Eso se va dando en el día a día, partido a partido, pero nuestro objetivo en el inicio de la pretemporada es recibir a los refuerzos, hacer una grandísima preparación y hacernos fuertes en Mendizorroza. Después, veremos dónde estamos», ha puntualizado.

Complicidad con Mouriño

El ex de Colón espera seguir dando forma a su dupla con Mouriño en el eje de la zaga: «Me gustaría. Me ha tocado jugar con todos y me sentí muy cómodo, pero con Mou hay un vínculo distinto porque somos amigos y estamos todo el día juntos. Pero con el que toque vamos a pelear y a competir de manera sana para encontrar el mejor nivel de cada uno».

Garcés se ha mostrado «agradecido» a la afición por cómo le recibió. «Cada partido, sea en Mendizorroza o fuera, nos acompañan. Son increíbles y nos dan ese plus necesario en los momentos difíciles. Tenemos los objetivos muy claro con el Chacho y el nuevo grupo que se arme. Sé en la institución que estoy, lo que representa el Alavés para la ciudad, y vamos a darlo todo para que sea una temporada linda, en la que se disfrute y no se sufra tanto», ha sentenciado.