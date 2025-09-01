El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Facundo Garcés y Moussa Diarra.

Facundo Garcés y Moussa Diarra, convocados por Malasia y Mali

Los dos defensas del Alavés competirán en esta ventana FIFA con sus selecciones

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:17

El Deportivo Alavés se ha sumergido en el parón de selecciones después de tres jornadas y cuatro puntos. Los albiazules tendrán dos semanas sin competición antes de volver a la acción el próximo sábado 13 de septiembre (18.30 horas) en San Mamés frente al Athletic en el derbi. Sin embargo, dos de sus futbolistas seguirán jugando durante los próximos días con sus selecciones.

Facundo Garcés y Moussa Diarra han sido citados con Malasia y Mali para esta ventana FIFA. El central argentino, nacionalizado el pasado mes de junio con un combinado malayo con el que se estrenó con goleada (4-0) frente a Vietnam, jugará dos amistosos ante Singapur y Palestina los días 4 y 8 de septiembre, ambos en Kuala Lumpur. Dos encuentros para coger rodaje antes de la doble cita de clasificación para la Copa Asia 2027 que disputarán frente a Laos en octubre. Malasia lidera el grupo F con seis puntos en dos jornadas.

Diarra, por su parte, recibirá con Mali a Comoras (4 de septiembre) y visitará Ghana (9 de septiembre) en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Las 'águilas' son cuartas en el grupo I con 9 puntos, a seis de Ghana (líder y en puestos de clasificación directo) y a tres de Comoras, segunda en posición de playoff. No pueden fallar si no quieren quedarse fuera de la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

