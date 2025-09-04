Facundo Garcés gana con Malasia y vuelve a Vitoria para preparar el derbi ante el Athletic

Facundo Garcés sólo conoce la victoria con Malasia. Después de debutar con goleada (4-0) frente a Vietnam el pasado junio en un duelo de ... clasificación para la Copa Asia 2027, el central del Deportivo Alavés regresó en esta ventana de septiembre a la convocatoria del combinado asiático. El ex de Colón fue titular en el amistoso que el equipo malayo ha disputado este jueves frente a Singapur en el estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur.

Garcés ha disputado los 90 minutos de un partido que ha terminado con victoria (2-1) de Malasia. El zaguero ha sido clave en el eje de la retaguardia malaya para que el equipo de dirige Peter Cklamovski haya logrado el triunfo. El defensa de 25 años ha mostrado su compromiso con su nueva selección, con la que debutó antes del verano por sus lazos familiares, recorriendo los más de 11.000 kilómetros que separan Vitoria del país asiático para estar con sus compañeros y jugar este amistoso.

También su implicación con el Deportivo Alavés, al regresar a la capital alavesa tras la disputa del duelo frente a Singapur. Garcés estará desde el fin de semana en Vitoria para preparar el derbi que el sábado 13 de septiembre (18.30 horas) medirá a los albiazules con el Athletic en San Mamés. No disputará el segundo amistoso de Malasia frente a Palestina del lunes 8 de septiembre, aunque será indiscutible con los 'Tigres malayos' en la doble jornada de clasificación para la Copa Asia de octubre, en la que se jugarán tanto en casa como fuera a Laos dentro de un grupo F que lideran con seis puntos.

Dupla con Tenaglia

El defensa regresará a Ibaia para estar con el grupo en una semana clave. Garcés trabajará desde el inicio de la preparación del derbi a las órdenes de Eduardo Coudet para llegar en plenas condiciones a San Mamés. Un partido en el que volverá a ser el líder de la defensa alavesista, en la que ha estado acompañado en el eje por Nahuel Tenaglia en las tres primeras jornadas. Una dupla que a pesar del fichaje de Jon Pacheco podría repetirse ante el Athletic por el buen resultado que ha dado frente a Levante, Betis y Atlético de Madrid.