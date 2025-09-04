El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
Facundo Garcés, frente a Singapur. MALASIA

Facundo Garcés gana con Malasia y vuelve a Vitoria para preparar el derbi ante el Athletic

El central argentino fue clave en el triunfo (2-1) frente a Singapur antes de unirse a la preparación del partido de San Mamés

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:00

Facundo Garcés sólo conoce la victoria con Malasia. Después de debutar con goleada (4-0) frente a Vietnam el pasado junio en un duelo de ... clasificación para la Copa Asia 2027, el central del Deportivo Alavés regresó en esta ventana de septiembre a la convocatoria del combinado asiático. El ex de Colón fue titular en el amistoso que el equipo malayo ha disputado este jueves frente a Singapur en el estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  3. 3 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  4. 4

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Facundo Garcés gana con Malasia y vuelve a Vitoria para preparar el derbi ante el Athletic

Facundo Garcés gana con Malasia y vuelve a Vitoria para preparar el derbi ante el Athletic