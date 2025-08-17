El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
La celebración del triunfo ante el Levante.

Éxtasis en Mendizorroza y en un Alavés que recupera los triunfos sobre la bocina

La victoria en el minuto 92 ante el Levante fue un subidón para el vestuario tras un intenso verano de trabajo y todavía inmerso en la configuración de su plantilla

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:55

«Ahora toca disfrutar un poco». Sonriente por la victoria pero exhausto por la tensión, Eduardo Coudet compareció en la sala de prensa de Mendizorroza ... feliz por un desenlace que había sido una cruz para el Deportivo Alavés en la mayoría de ocasiones del curso pasado. Los albiazules lograron la permanencia en la temporada 2024-25 levantando una pesada losa, en lo anímico y futbolístico, de goles en contra en los últimos minutos, letales ante Valencia, Espanyol, Leganés o Las Palmas. El sábado, en el inicio de la nueva campaña frente al Levante, la moneda salió cara con el gol de Nahuel Tenaglia en el minuto 92.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

