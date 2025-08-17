Éxtasis en Mendizorroza y en un Alavés que recupera los triunfos sobre la bocina

«Ahora toca disfrutar un poco». Sonriente por la victoria pero exhausto por la tensión, Eduardo Coudet compareció en la sala de prensa de Mendizorroza ... feliz por un desenlace que había sido una cruz para el Deportivo Alavés en la mayoría de ocasiones del curso pasado. Los albiazules lograron la permanencia en la temporada 2024-25 levantando una pesada losa, en lo anímico y futbolístico, de goles en contra en los últimos minutos, letales ante Valencia, Espanyol, Leganés o Las Palmas. El sábado, en el inicio de la nueva campaña frente al Levante, la moneda salió cara con el gol de Nahuel Tenaglia en el minuto 92.

En toda la temporada pasada, el Alavés no había ganado ni un partido en el tiempo añadido. Y en el nuevo curso lo logró a la primera, llevando el éxtasis a un Mendizorroza que a pesar del intenso calor y de las vacaciones que han vaciado Vitoria empujó con 12.837 impetuosos espectadores. «Teníamos que ganar en casa, es una deuda que tuvimos durante largas fases el año pasado en la que no fuimos tan fuertes. Es una cosa que queremos revertir esta temporada», avisó el Chacho.

TENAGLIA para un inicio de temporada GLORIOSO del @alaves ⚪️🔵



🔗 https://t.co/CeYDSUMIvx #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/QFP5lpeIgd — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2025

Dicho y hecho. El Alavés se mantuvo en pie a pesar de los reveses y del empate del Levante y logró un triunfo (2-1) que mantiene la inercia positiva del final del curso pasado. «Me quedo con la reacción», señaló el goleador Tenaglia. «No nos caímos. Tuvimos paciencia e intención de ganar», añadió Coudet. El premio llegó en el tiempo de descuento como no sucedía desde el 29 de octubre de 2022 en el Paseo de Cervantes, cuando el gol de penalti de Salva Sevilla en el minuto 99 le dio la victoria (2-1) a los vitorianos ante el Oviedo en Segunda.

✖️ Mete un golazo para darle la victoria al equipo en el último minuto.

✖️ Es un hincha más.



🫡 DON NAHUEL TENAGLIA. #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/DvuEZ5Un1n — Deportivo Alavés (@Alaves) August 16, 2025

La diana de Tenaglia fue la recompensa a un Alavés que dominó, marcó y que tras perder su botín volvió a insistir, dominando y coleccionando ocasiones. El 62% de posesión y los 15 remates (el doble que su rival) fueron un caudal suficiente para lograr los tres puntos. Y la victoria fue un subidón para un vestuario que tras una pretemporada de intenso trabajo físico, en la que han recargado las piernas para lo que venga, y de profundizar en la idea del Chacho lució, con los lógicos desajustes y la falta de ritmo, un fútbol combinativo y de presión durante largas fases del encuentro. «Mostrarmos muchas cosas buenas, pero todavía podemos crecer y mejorar», reconoció Coudet.

Empezar ganando era necesario para dar mayor tranquilidad a un equipo que sigue en plena fase de construcción, con falta de efectivos en el centro de la zaga. «Estamos pensando en las llegadas pero seguramente va a haber salidas», asumió Coudet, que tuvo que colocar a Tenaglia como central. Mientras tanto, los jugadores con el público en el césped y juntos en las entrañas del vestuario, celebraron por todo lo alto el triunfo. «Hemos trabajando muchísimo estas seis semanas. Ha sido un partido muy completo. A pesar del empate quisimos más, hemos sido mejores y es muy importante empezar ganando», resumió Toni Martínez. Empezar «con el pie derecho» con el que marcó Tenaglia el gol de la victoria era necesario.