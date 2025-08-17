El exalbiazul Panichelli se estrena en la Ligue 1 marcando el gol ganador del Estrasburgo El argentino anotó en el minuto 86 de cabeza el 0-1 en Metz

El exalbiazul Joaquín Panichelli ha arrancado su aventura en la Ligue 1 francesa con gol. El delantero argentino, traspasado en este mercado de verano al Estrasburgo por 16,5 millones de euros, marcó el tanto del triunfo de su equipo en Metz (0-1).

El gol del '9' argentino llegó en el minuto 86 de un potente cabezazo. Una diana ganadora para un Panichelli que ha empezando 'mojando' en el Estrasburgo después de un curso en el que brilló en su cesión en el Mirandés, en la que anotó 21 goles y dio 8 asistencias en 48 partidos en Segunda. Un desempeño que le convirtió en un futbolista cotizado y por el que el pujante conjunto francés pagó un importante traspaso al Alavés.

«Ahora se me presenta una oportunidad que no quiero dejar pasar. Los trenes pasan una sola vez y creo que es el momento de dar este paso. Me voy feliz de poder devolverle mi granito de arena al Deportivo Alavés que tanto me dio», afirmó Panichelli en su despedida albiazul. A sus 22 años y en su puesta de largo en la Ligue 1, el argentino ha logrado su primera muesca.