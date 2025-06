El exalbiazul Nené sigue en activo a los 43 años: «La gente no deja que me retire»

«Quizá algún día pueda ser entrenador del Alavés»

Nené ya sabe qué hará cuando cuelgue las botas. «Pararé un tiempo. Tras tanto estrés quiero disfrutar de la familia. Después, la idea es estar en la dirección ejecutiva de un club y en 3-4 años ser entrenador. Pero uno de los buenos. Quizá algún día pueda serlo del Alavés», confiesa el brasileño, al que su apodo le viene de la infancia.

«Jugaba en un equipo de fútbol sala de mi ciudad y era el más 'chiquito' y 'delgadito' de mis amigos. Regateaba mucho, sufría faltas y me quejaba. Decían que era un llorón, que parecía un bebé, un Nené, y se quedó ahí. Me gusta porque es práctico. Cuando me hice profesional, mi primer agente me preguntó si quería que me llamaran Anderson o Nené y dije que Nené porque es diferente, como Kaká», explica.

En la pista pulió Nené una zurda de calidad que clava faltas en la red con precisión. «Jugué a fútbol sala hasta los 17 años y me gustaba mucho la técnica, el regate... Y de ahí me viene el golpeo con el exterior que me da mucha seguridad y hago con bastante acierto. A partir de entonces empecé a entrenar mi chut. Y las asistencias y los goles de falta surgieron naturalmente», relata.

París y Maracaná

El PSG fue uno de los 15 clubes en los que Nené brilló. El brasileño llegó a un equipo anterior a los petrodólares de Qatar y vivió toda su transformación entre 2010 y 2013. «En números, fueron mis mejores temporadas en Europa», confiesa un atacante que marcó 48 goles y dio 45 asistencias en 112 partidos. «Cuando vino el primer grupo de jugadores –Verratti, Pastore, Lavezzi y Ménez– seguía siendo el mejor. Luego llegó Ibrahimovic, empezó a subir más el nivel y no jugaba todos los partidos. Pero disputé la Champions, que era un sueño de niño, jugué junto a Ibra y Thiago Silva y gané la Ligue 1», señala el extremo.

A su regreso a Brasil en 2015, Nené volvió a convertirse en estrella en su país: «Sólo me conocía una generación que tenía más de 40 años y cuando fiché por Vasco, ayudándoles a subir a Primera, entré de nuevo en el radar. Con Fluminense no gané títulos pero puse mis pies en el paseo de la fama de Maracaná, algo que no tiene precio. Y en el Juventude he hecho mil partidos como profesional. Son casi 300 goles, 25 años seguidos marcando... Y he sido el más veterano en anotar en Brasil. Récords que definen mi carrera antes de retirarme».