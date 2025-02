La eterna espera de Facundo Garcés

«Le di mi palabra al Alavés y aquí estamos». El 3 de enero, Facundo Garcés se presentó «aliviado» y «feliz» como nuevo jugador albiazul poniendo fin a su calvario. Su puesta de largo bajó el telón a más de un año apartado y ... sin jugar con Colón, que bloqueó su traspaso a Vitoria en los mercados de invierno y de verano de 2024 por las comisiones que tenían que pagar si cristalizaba su venta. El central argentino tuvo que esperar a ser libre para llegar a Mendizorroza.

Un proceso que se estiró hasta 2025. Entonces, con el cambio de año, Garcés ya pudo ponerse a las órdenes de Coudet. Sin embargo, sus 14 meses sin vestirse de corto están haciendo que su debut con el Alavés se esté dilatando y todavía no se haya producido. El 1 de diciembre de 2023, el defensa de 25 años fue el capitán de Colón en el duelo de desempate que terminó en derrota (1-0) frente a Gimnasia y Esgrima y en descenso a Segunda del conjunto 'sabalero'. Fue su último partido oficial.

Desde aquella lejana jornada, el argentino, con su salida rumbo al Alavés en punto muerto, se quedó fuera de la dinámica del primer equipo de Colón. Entrenó con el reserva del conjunto de Santa Fe y también de forma individual con un preparador físico para mantenerse activo. «Fue complicado comenzar una semana sin la motivación del partido. Fue un proceso duro y largo que me preparó psicológicamente para afrontar este desafío», explicó Garcés.

El pasado mes de diciembre, el argentino 'sacrificó' sus vacaciones y desembarcó en Vitoria, una vez concluida la temporada de Colón, para acelerar su aclimatación y trabajar, en solitario y al margen del Alavés, a este lado del charo. Anticipó su llegada para conocer antes a sus compañeros y al club. Quería que el aterrizaje fuera menos brusco en enero después de meses de ostracismo futbolístico.

«La disciplina me llevó a que el año fuera más ameno. Los problemas los canalizaba entrenando. No había día que no hiciera doble sesión», añadió un Garcés que lleva seis semanas siendo uno más de las sesiones con el grupo en Ibaia. Su desempeño es el mismo que el de sus compañeros, está en forma, aunque sus más de 365 días sin competir están haciendo que el club le cuide y mida sus pasos antes de darle la alternativa en Primera. Más allá del ritmo competitivo que hace falta adquirir tras un largo periodo de inactividad, la adaptación del fútbol argentino al europeo es siempre compleja.

«Todos sabíamos el peaje que lamentablemente íbamos a pagar por ese año sin competir», asumió Sergio Fernández, que destacó «la confianza, energía, ilusión y ganas» que ha aportado Garcés al vestuario. Su carácter afable y el 'buen rollo' que transmite han hecho que encaje muy bien en la caseta. El argentino está «donde quería estar» como él mismo detalló. Está «cumpliendo un sueño» y luchando «por la oportunidad» que buscó «toda su vida». Sabe que acabará llegando. También en el Alavés, con el que firmó hasta 2028 tras oficializarse su fichaje en agosto. Es una apuesta a largo plazo, aunque todavía le falta por dar el último paso debutando con el equipo.

Gran competencia atrás

«Irá creciendo con el tiempo. Lleva mucho sin jugar y trataremos de buscar su mejor forma lo antes posible», afirmó a principio de enero un Coudet que no puso plazos a su estreno. «Ojalá sea muy pronto, pero no lo sabemos. Necesitamos darle campo, pelota...», dijo el Chacho, feliz por su «entusiasmo y ganas» para «acortar los tiempos». Un compromiso total que le ha llevado a ser convocado en los últimos cinco partidos ante Girona, Betis, Celta, Barcelona y Getafe.

En todos ellos, Garcés, con el 2 en su camiseta, ha calentado en la banda pero no ha llegado a saltar al césped. Más allá de su puesta a punto y aclimatación, la competencia en la posición de central es feroz en la plantilla, contando con seis futbolistas para dos puestos. Abqar, indiscutible todo el curso, ha encontrado en un entonado Diarra su pareja en el eje de la zaga en 2025. El maliense es fijo atrás, y sólo la baja por sanción del marroquí ante el Barcelona permitió a Mouriño jugar. Sedlar y Pica no han tenido minutos en las últimas cinco jornadas. Tampoco un Garcés cuya espera para ponerse la camiseta albiazul por primera vez se está alargando.