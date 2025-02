¿Por qué no para de encajar goles el Alavés?

Con el paso de las jornadas, el Deportivo Alavés ha ido perdiendo su coraza hasta quedarse sin protección. El escudo que la pasada temporada ... le convirtió en una roca, dejando 11 veces su portería a cero y llevando a Sivera al 'top 5' del Zamora tras encajar 39 goles en 35 partidos, se ha partido por la mitad. «O mejoramos defensivamente o vamos a sufrir mucho», avisó Luis García en octubre, cuando los albiazules comenzaban a convertir en tradición recoger el balón de su red.

El entrenador madrileño fue despedido, Eduardo Coudet aterrizó en Mendizorroza y la dinámica no se ha cortado. El Alavés encadena 11 jornadas sin dejar su portería cero. Desde el 1 de noviembre, cuando derrotó (1-0) al Mallorca en Vitoria, no acaba con el rosco en su casillero. Once encuentros consecutivos y 104 días sin terminar inmaculados que han lastrado a los babazorros, hundiéndoles en el penúltimo puesto.

Con 35 tantos en contra, el Alavés es el cuarto equipo más goleado de Primera, sólo superado por Celta (37), Valencia (37) y Valladolid (48). Reciben 1,5 dianas por duelo. A pesar de ello, la diferencia respecto al curso pasado no es abismal. Entonces, en 23 jornadas, habían encajado 31 goles (1,3 por partido). Sin embargo, con aquellos números eran la novena defensa más sólida de LaLiga, impulsada por sus cinco porterías a cero. Esta campaña sólo han terminado sin ser golpeados en tres ocasiones: Betis (0-0), Las Palmas (2-0) y Mallorca (1-0).

«Debemos seguir trabajando y mejorando, no se nos pueden escapar puntos así» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

El muro albiazul se resquebraja y no por falta de efectivos. Coudet cuenta con seis centrales (Abqar, Diarra, Mouriño, Pica, Sedlar y Garcés) y tres laterales (Tenaglia, Hugo Novoa y Manu Sánchez) con los que diseñar su retaguardia. Muchos de ellos polivalentes como el maliense, que se ha afianzado en el centro de la zaga en las últimas jornadas junto al marroquí. El entrenador argentino ha dado continuidad a su línea de cuatro (aunque probó los tres centrales en Mestalla) formada por Tenaglia, Abqar, Diarra y Manu Sánchez para que adquieran confianza y automatismos. Un plan que está funcionando a medias, ya que ni Sivera ni Owono han logrado dejar su portería a cero en los últimos tres meses.

Pocos disparos y fallos individuales

«La realidad es que casi no hemos recibido tiros a portería», apuntó Coudet tras la derrota (0-1) ante el Getafe. «En el único disparo a puerta nos hicieron daño», confesó el Chacho después del empate (1-1) frente al Celta. La historia se repite. El número de remates entre palos del rival se ha reducido con el entrenador argentino desde su debut ante Osasuna, en el que Sivera capeó el temporal de los navarros con una amplia gama de paradones como respuesta a sus ocho chuts a puerta. Únicamente recibieron dos frente a Athletic, Betis y Celta; tres ante Valencia y Getafe y cuatro frente al todopoderoso Barcelona.

Sin embargo, disminuir el bombardeo no ha evitado que el enemigo dé en la diana. Los vitorianos siguen encajando sin parar. No han podido detener las fugas defensivas también provocadas por el 'fuego amigo'. «Debemos corregir los errores atrás. Es una cuenta pendiente que tenemos porque nos están costando puntos», detalló Carlos Vicente. Y en este cóctel letal para los albiazules, algunos resbalones individuales han sido definitivos. El fallo en el despeje de Diarra ante el Girona, la indecisión entre Sedlar y Owono en Mestalla, el penalti de Abqar frente al Getafe... El catálogo es amplio, con muchos de estos traspiés llegando en el descuento, sin tiempo para la reacción como sucediera ante los de Míchel y el Valencia.

Las 11 jornadas seguidas encajando del Alavés 1 Villarreal 3-0 Alavés 2 Atlético de Madrid 2-1 Alavés 3 Alavés 1-1 Leganés 4 Osasuna 2-2 Alavés 5 Alavés 1-1 Athletic 6 Valencia 2-2 Alavés 7 Alavés 0-1 Girona 8 Betis 1-3 Alavés 9 Alavés 1-1 Celta 10 Barcelona 1-0 Alavés 11 Alavés 0-1 Getafe

«Aunque algunos fallos pueden costar puntos no se puede culpar a un solo jugador», repite el Chacho: «No es el momento de buscar culpables y sí soluciones». Y en esta suma de factores negativos que les impiden dejar su portería a cero, los ocho penaltis en contra, todos ellos transformados por el rival y algunos más que rigurosos, han lastrado también a un Alavés que no consigue echar el candado a su meta.

Ni la vuelta de Sivera ante el Getafe logró cortar una sangría defensiva contenida por Coudet (su Alavés encaja 1,2 goles por partido cuando antes recibía 1,6 con Luis García) que no termina de ser taponada. «Debemos seguir trabajando y mejorando, no se nos pueden escapar puntos así», aseguró el argentino, preocupado también por la sequía ofensiva de los últimos dos partidos. Otro problema más.