Duarte y la fórmula para ganar al Atlético de Madrid en Mendizorroza

El balance del Deportivo Alavés en Mendizorroza ante los tres equipos con más Ligas del fútbol español es irregular. Los albiazules han recibido 19 veces ... en el Paseo de Cervantes al Real Madrid y al Barcelona logrando dos triunfos frente a los blancos y tres ante los blaugranas. Un escenario complejo que ha sido más benévolo frente al Atlético de Madrid.

Los rojiblancos, que este sábado (14.00 horas) visitan al equipo de Coudet, han pisado en 13 ocasiones el césped vitoriano en Primera. Y han salido más veces derrotados (seis) que victoriosos (cuatro). El Alavés no encajó ni claudicó ante el Atlético en casa hasta su sexto duelo, en el curso 2005-06 (0-1). Y las últimas dos veces que se han cruzado en la máxima categoría en Vitoria, la victoria ha sido albiazul. «Entrenadores de la talla de Simeone han venido a Mendizorroza y han dicho que es imposible ganar porque no juegan 11. Son 11 más 20.000. No lo digo yo, lo dice el Cholo que ha perdido dos veces aquí», explicó Víctor Laguardia en este periódico. El excapitán, actualmente adjunto a la secretaría técnica del club babazorro, fue clave en el triunfo (1-0) de la 2021-22.

Aquella campaña que terminó en descenso a Segunda y que empezó con restricciones por la covid, el Alavés la arrancó con cinco derrotas. Sin embargo, en la sexta jornada, el vigente campeón de Liga sucumbió en el Paseo de Cervantes. El gol de Laguardia de cabeza en un córner, y el ejercicio de supervivencia de Pacheco y de la zaga vitoriana ante Luis Suárez, Griezmann y compañía, construyó la victoria de los pupilos de Calleja. «Siempre que venimos aquí es dificilísimo. Nos ha costado históricamente», lamentó Simeone. Y el guion se calcó el año pasado.

El conjunto de Luis García, que estaba cerca de la permanencia pero empezaba a tener dudas tras encadenar tres derrotas, se blindó alrededor de Sivera y voló a la contra para lograr tres puntos cimentados en los goles, en el inicio y en el epílogo, de Benavídez y de Rioja. El Atlético volvía a naufragar en 'Mendi' (2-0). Y como en 2021, Rubén Duarte vio cómo la guarida babazorra devoraba a los colchoneros. «La última victoria la recuerdo con mucho trabajo y sufrimiento. Al final, ganarle a un equipo de esta entidad es muy complicado. Tienes que saber sufrir muchísimo durante casi todo el partido», relata el excapitán, ahora en el Pumas mexicano.

Duarte, que disputó 80 minutos en el triunfo de 2021 y que estuvo en la grada por lesión en la victoria de la pasada campaña, pone en valor la capacidad del Alavés para dejar su portería a cero en ambos partidos a pesar de tener delante a Luis Suárez, Griezmann, Correa, Cunha... «Es complicado porque suelen tener muchas ocasiones. La realidad es que, para no encajar, ellos deben tener un mal día y nosotros trabajar todos juntos. La temporada pasada, por ejemplo, Sivera hizo dos o tres paradas de muchísimo mérito. Los porteros dan puntos», puntualiza el lateral izquierdo.

En estos encuentros, y en todos los de Mendizorroza, la afición juega un papel fundamental como recalcó Laguardia y también destaca Duarte: «El curso pasado me tocó estar en la grada por lesión y el ambiente y el apoyo de la hinchada fue impresionante. El éxtasis y la euforia de ganar tras una mala racha y dejar prácticamente encaminada la permanencia fue increíble». Sin embargo, esta temporada, el rendimiento como local está siendo irregular.

Mejorar en casa

La última victoria (1-0) ante la Real Sociedad ha 'arreglado' unos números que están lejos de los de la temporada pasada. El Alavés logró 31 puntos en su estadio en 19 partidos en la 2023-24, siendo el séptimo mejor equipo de Primera en casa. Ahora, suman 19 en 16 duelos, siendo el tercero que menos puntos ha acumulado tras Valladolid (13) y Las Palmas (17).

Una «deuda», según Coudet, a la que Duarte tampoco encuentra explicación. «No sé por qué está costando tanto ganar en casa. El Alavés siempre se ha caracterizado por su gente y porque los equipos que vienen a Mendizorroza saben que tienen que sufrir mucho para sacar puntos. Esta temporada está siendo al revés, pero lo importante es ganar donde sea y lograr la permanencia», afirma un defensa que espera que el partido ante el Atlético sea un «punto de inflexión positivo», como la campaña pasada, rumbo a la salvación.