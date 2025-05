Dos semanas para la supervivencia del Alavés

La derrota del domingo en San Mamés recordó al Deportivo Alavés la crudeza de su batalla por la permanencia. No solo porque el tropiezo ... en un mal partido pusiera fin a su tímido crecimiento de las últimas jornadas, sino también porque la combinación de resultados fue casi la peor posible. Apenas unas horas antes de que los albiazules arrancaran el derbi, el Leganés se había impuesto al Espanyol y, de esa forma, comprimió de forma considerable la clasificación. Ahora el margen albiazul vuelve a ser el mínimo: un punto a defender en tres últimas jornadas marcadas por duelos directos entre candidatos, choques imprevisibles y otros entre conjuntos inmersos en tendencias opuestas.

Los calendarios Girona, 38 puntos Valladolid (fuera), Real Sociedad (fuera), Atlético (casa)

Sevilla, 38 puntos Las Palmas (casa), Real Madrid (casa), Villarreal (fuera)

Alavés, 35 puntos Valencia (casa), Valladolid (fuera), Osasuna (casa)

Leganés, 34 puntos Villarreal (fuera), Las Palmas (fuera), Valladolid (casa)

Las Palmas, 32 puntos Sevilla (fuera), Leganés (casa), Espanyol (fuera)

En una temporada particular, que otorga hasta ocho plazas europeas, muy pocos de los veinte equipos llegan al final sin nada o casi nada en juego. El Valladolid es colista matemático, el Barcelona tiene la Liga en su mano tras llevarse el Clásico y, además, Real Madrid y Atlético apunta a ser segundo y tercero. A partir de ahí se mantiene abierta la pugna entre Athletic, Villarreal y Betis por las dos plazas Champions restantes -aunque los rojiblancos lo tienen encarrilado después del triunfo en el derbi- y hasta seis conjuntos están en la pugna por la séptima y octava plaza: Celta, Rayo, Mallorca, Valencia, Osasuna y Real Sociedad. Por debajo del duodécimo nadie puede respirar tranquilo. De los 39 puntos de Getafe y Espanyol a los 32 de Las Palmas, la pugna por la permanencia se dirimirá en cada gol.

Bien es cierto que tanto azulones como pericos, a cinco del descenso, lo tienen en su mano. Aunque aún es una incógnita cuál será la cifra mágica de puntos que dé la salvación, ambos saben que con un triunfo -puede que incluso menos- les será suficiente. Pero tampoco pueden alejar aún el runrún. No en vano, el conjunto de Bordalás encadena cinco derrotas y su calendario final, ante Athletic, Mallorca y Celta, no es sencillo. El Espanyol lleva cuatro partidos sin vencer y debe recibir al Barça antes de jugar en El Sadar y ante Las Palmas en su campo. Si siguen encallando y los de abajo responden, podrían verse de forma inesperada con el agua al cuello.

La crisis del Sevilla

Un punto menos amasan Girona y Sevilla. Aunque sus escenarios sí que son diferentes. Los catalanes rescataron hace dos jornadas un triunfo clave para romper su racha y el hecho de medirse esta jornada a un Valladolid desahuciado les sitúa con el objetivo en su mano. Después, en cambio, deberán jugar en Anoeta y recibir al Atlético. Para los hispalenses sí que pueden venir curvas. Su crisis institucional, que va desde la guerra entre los Del Nido -padre e hijo, con el segundo ahora como presidente- a los problemas económicos fruto de su ausencia europea, no ha encontrado remedio en la parcela deportiva, donde la llegada del salvavidas Caparrós apenas ha surtido efecto. Encadena ocho partidos sin ganar y afronta hoy una final: si cae en casa ante Las Palmas estará de lleno en la pelea por no descender. Un triunfo, en cambio, dejaría su permanencia finiquitada. De no lograrlo, llegará con serias dudas a sus duelos en casa ante el Real Madrid y después en el campo del Villarreal.

Tras ellos ya entran los tres equipos sin margen de error. El primero, el Alavés. El margen de tres puntos más average que tenía sobre Las Palmas antes de la pasada jornada saltó por los aires tras su derrota y la victoria del Leganés. De esa tranquilidad y volver a caminar sobre el alambre. Así que Coudet habló en San Mamés de «final» ante el Valencia mañana. Pero los ches no lo pondrán fácil. Aunque la permanencia en un curso dificilísimo parecía el único y suficiente objetivo, ahora pelean por Europa. Están a solo dos puntos del octavo y en Vitoria se jugarán mantenerse en la pugna. El resultado que saque el Alavés en ese lance determinará la importancia de su visita a Valladolid. Tal es el número de posibles combinaciones que el Alavés podría abandonar el José Zorrilla desde salvado matemáticamente a en zona de descenso. Su cierre de curso será ante Osasuna, en un derbi que puede ser festivo, pero también trascendental.

Partido clave en Canarias

En su persecución inmediata se encuentra el Leganés. Aunque los pepineros, que juegan mañana a la misma hora que el Alavés (19.00) tiene que medirse como visitantes al Villarreal en un duelo de notable dificultad. Su última jornada, en cambio, será en Butarque frente al Valladolid. Entre ambos, el duelo con mayor tensión de todo lo que queda de Liga. Este domingo los pepinero viajarán al campo de Las Palmas. El que pierda verá más que comprometidas sus opciones; un empate sabría a muy poco a ambos.

Los canarios, al filo fruto de sus tres derrotas seguidas, están obligados a levantar sus tres puntos de desventaja. Su primera oportunidad será en el duelo de las dudas frente al Sevilla. Tras enfrentarse al club pepinero cerrarán el curso en el campo del Espanyol. Un duelo al que pueden llegar los dos con algo en juego, pero que también podría ser intrascendente. Una de las mil variables de un calendario en el que el Alavés no tiene casi margen de error. Su camino hacia la salvación está claro.