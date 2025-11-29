El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La parada de Joan García a Jonny.

Del 1-2 al 2-1 en dos minutos: el paradón de Joan García que cambió el partido en el Camp Nou

El portero del Barcelona privó con una mano prodigiosa a Jonny del gol antes de que Dani Olmo pusiera en ventaja a los blaugranas

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

Si el Deportivo Alavés tardó menos de un minuto en ponerse en ventaja en el Camp Nou, los albiazules tuvieron otros 120 segundos que cambiaron su partido frente al Barcelona. Dos jugadas que resultaron definitorias en la primera mitad.

En el minuto 24, una rápida contra albiazul por la izquierda terminó con el balón en Abde. El argelino paró la jugada y metió un balón en el área pequeña donde Boyé y Jonny estaban listos para el remate. Un centro medido al que no llegó el argentino pero sí el gallego, que conectó la pelota. El balón se colaba pero Joan García, ya en el suelo, se rehízo haciendo una de las paradas de la temporada.

Un 'milagro' que frenó a los vitorianos, que vieron cómo en la siguiente jugada Dani Olmo marcaba el 2-1. A los dos minutos, Raphinha puso otro balón con veneno en el área que el catalán no desaprovechó. Un golpe duro para los albiazules. 120 segundos que cambiaron el partido en el Camp Nou.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4

    Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  8. 8

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  9. 9 La bilbaína que prepara el mejor bacalao al pil pil del botxo: así es su receta y su truco infalible
  10. 10

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Del 1-2 al 2-1 en dos minutos: el paradón de Joan García que cambió el partido en el Camp Nou

Del 1-2 al 2-1 en dos minutos: el paradón de Joan García que cambió el partido en el Camp Nou