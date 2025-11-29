Del 1-2 al 2-1 en dos minutos: el paradón de Joan García que cambió el partido en el Camp Nou El portero del Barcelona privó con una mano prodigiosa a Jonny del gol antes de que Dani Olmo pusiera en ventaja a los blaugranas

Jon Prada Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

Si el Deportivo Alavés tardó menos de un minuto en ponerse en ventaja en el Camp Nou, los albiazules tuvieron otros 120 segundos que cambiaron su partido frente al Barcelona. Dos jugadas que resultaron definitorias en la primera mitad.

La parada de Joan García es un ESCÁNDALO 😱



Del 1-2 del Alavés... al 2-1 del Barça gracias a este milagro 💥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/tRDrDcfijl — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2025

En el minuto 24, una rápida contra albiazul por la izquierda terminó con el balón en Abde. El argelino paró la jugada y metió un balón en el área pequeña donde Boyé y Jonny estaban listos para el remate. Un centro medido al que no llegó el argentino pero sí el gallego, que conectó la pelota. El balón se colaba pero Joan García, ya en el suelo, se rehízo haciendo una de las paradas de la temporada.

Un 'milagro' que frenó a los vitorianos, que vieron cómo en la siguiente jugada Dani Olmo marcaba el 2-1. A los dos minutos, Raphinha puso otro balón con veneno en el área que el catalán no desaprovechó. Un golpe duro para los albiazules. 120 segundos que cambiaron el partido en el Camp Nou.

Temas

Deportivo Alavés