Las dos gestas albiazules en el Camp Nou que inspiran al Alavés
Los triunfos logrados en el año 2000 y en 2016 en Liga en casa del Barcelona son el camino a seguir por los de Coudet este sábado (16.15 horas)
Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:09
El Deportivo Alavés visitará este sábado (16.15 horas) al Barcelona por vigésima vez en su historia en Primera División. En las diecinueve anteriores, ... los albiazules sufrieron 15 derrotas, rascaron 2 empates (1-1 en 1931 y 2021) y conquistaron dos triunfos que están en la lista de grandes gestas ligueras de la centenaria historia albiazul.
«Tenemos que ir al Camp Nou con mentalidad positiva y competir al 100%», avisó Nahuel Tenaglia, que pidió «poner un plus más» y «pensar en nosotros, no en ellos». «Tenemos que dejarnos la vida e ir a defender lo nuestro», añadió el capitán. En el regreso al renovado estadio blaugrana, el Alavés aspira a cortar su mala racha (dos derrotas consecutivas sin marcar) y frenar a Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres y compañía, la mejor delantera de LaLiga (36 goles, con un promedio de 2,7 por partido) que viene dolida tras caer (3-0) en Stamford Bridge ante el Chelsea.
😏 ¿Imposible?— Deportivo Alavés (@Alaves) November 26, 2025
Imposible, como en 2016.#LALIGAHighlights#BarçaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/lBkMTb44xd
Todo un reto para los pupilos del Chacho, que tienen el espejo en el que mirarse para contrarrestar a un 'equipazo' como ya hicieron el 10 de septiembre de 2016 los futbolistas de Mauricio Pellegrino. Aquella noche veraniega, el Alavés asaltó el coliseo blaugrana con goles de Deyverson y de Ibai (1-2). Un subidón en el regreso babazorro a Primera tras una década de ausencia. «En el Camp Nou la única forma de ganar es tener efectividad. Hemos estado muy bien. Siempre hay que creer y estamos creyendo», afirmó el vizcaíno tras un encuentro en el que derrotaron a un Barça de Luis Enrique en el que jugaron Neymar, Messi, Luis Suárez, Iniesta y Busquets.
💭🔙🤔— Deportivo Alavés (@Alaves) November 25, 2025
¡Aquel gol de Nan Ribera en la 99/00!#LALIGAHighlights#BarçaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/6UEdL2QwXZ
Un triunfo que cogió el relevo del logrado 16 años antes. El 6 de febrero del 2000, los entrenados por Mané tomaron el Camp Nou (0-1). La primera victoria liguera en territorio blaugrana dio más lustre a una temporada sobresaliente que terminó con los albiazules clasificándose por primera vez para Europa. Un curso 'glorioso' en el que también ganaron en el Bernabéu o en Mestalla. El gol de Nan Ribera a los 15 minutos fue suficiente para derrotar al Barcelona de Van Gaal, en el que jugaron ilustres como Rivaldo, Kluivert, Cocu, Xavi o Puyol. Los vitorianos resistieron sus embestidas para llevarse la victoria.
Dos triunfos guardados en la memoria de la afición vitoriana a los que quieren dar continuidad este sábado los futbolistas de Coudet. Quieren coger el relevo de Pablo, Desio, Javi Moreno, Pacheco, Theo Hernández, Marcos Llorente... «No tenemos miedo a nadie. Sabemos lo que viene y sabemos que hay que ganar», apuntó Toni Martínez.
En las últimas dos visitas a Montjuic, el Barcelona sólo les pudo derrotar de forma ajustada (2-1 en la 2023-24 y 1-0 el curso pasado). Han competido y quieren volver a hacerlo en el regreso al Camp Nou.
