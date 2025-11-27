El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ibai y Nan Ribera, protagonistas de los últimos dos triunfos albiazules en el Camp Nou.

Las dos gestas albiazules en el Camp Nou que inspiran al Alavés

Los triunfos logrados en el año 2000 y en 2016 en Liga en casa del Barcelona son el camino a seguir por los de Coudet este sábado (16.15 horas)

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:09

El Deportivo Alavés visitará este sábado (16.15 horas) al Barcelona por vigésima vez en su historia en Primera División. En las diecinueve anteriores, ... los albiazules sufrieron 15 derrotas, rascaron 2 empates (1-1 en 1931 y 2021) y conquistaron dos triunfos que están en la lista de grandes gestas ligueras de la centenaria historia albiazul.

