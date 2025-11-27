Las dos gestas albiazules en el Camp Nou que inspiran al Alavés

El Deportivo Alavés visitará este sábado (16.15 horas) al Barcelona por vigésima vez en su historia en Primera División. En las diecinueve anteriores, ... los albiazules sufrieron 15 derrotas, rascaron 2 empates (1-1 en 1931 y 2021) y conquistaron dos triunfos que están en la lista de grandes gestas ligueras de la centenaria historia albiazul.

«Tenemos que ir al Camp Nou con mentalidad positiva y competir al 100%», avisó Nahuel Tenaglia, que pidió «poner un plus más» y «pensar en nosotros, no en ellos». «Tenemos que dejarnos la vida e ir a defender lo nuestro», añadió el capitán. En el regreso al renovado estadio blaugrana, el Alavés aspira a cortar su mala racha (dos derrotas consecutivas sin marcar) y frenar a Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres y compañía, la mejor delantera de LaLiga (36 goles, con un promedio de 2,7 por partido) que viene dolida tras caer (3-0) en Stamford Bridge ante el Chelsea.

Todo un reto para los pupilos del Chacho, que tienen el espejo en el que mirarse para contrarrestar a un 'equipazo' como ya hicieron el 10 de septiembre de 2016 los futbolistas de Mauricio Pellegrino. Aquella noche veraniega, el Alavés asaltó el coliseo blaugrana con goles de Deyverson y de Ibai (1-2). Un subidón en el regreso babazorro a Primera tras una década de ausencia. «En el Camp Nou la única forma de ganar es tener efectividad. Hemos estado muy bien. Siempre hay que creer y estamos creyendo», afirmó el vizcaíno tras un encuentro en el que derrotaron a un Barça de Luis Enrique en el que jugaron Neymar, Messi, Luis Suárez, Iniesta y Busquets.

Un triunfo que cogió el relevo del logrado 16 años antes. El 6 de febrero del 2000, los entrenados por Mané tomaron el Camp Nou (0-1). La primera victoria liguera en territorio blaugrana dio más lustre a una temporada sobresaliente que terminó con los albiazules clasificándose por primera vez para Europa. Un curso 'glorioso' en el que también ganaron en el Bernabéu o en Mestalla. El gol de Nan Ribera a los 15 minutos fue suficiente para derrotar al Barcelona de Van Gaal, en el que jugaron ilustres como Rivaldo, Kluivert, Cocu, Xavi o Puyol. Los vitorianos resistieron sus embestidas para llevarse la victoria.

Dos triunfos guardados en la memoria de la afición vitoriana a los que quieren dar continuidad este sábado los futbolistas de Coudet. Quieren coger el relevo de Pablo, Desio, Javi Moreno, Pacheco, Theo Hernández, Marcos Llorente... «No tenemos miedo a nadie. Sabemos lo que viene y sabemos que hay que ganar», apuntó Toni Martínez.

En las últimas dos visitas a Montjuic, el Barcelona sólo les pudo derrotar de forma ajustada (2-1 en la 2023-24 y 1-0 el curso pasado). Han competido y quieren volver a hacerlo en el regreso al Camp Nou.