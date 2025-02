Dos años del debut con el Alavés de un Villalibre empeñado en triunfar de albiazul

El 4 de febrero de 2023, Asier Villalibre vivió su bautismo albiazul. El 'búfalo', que había desembarcado aquel mercado de invierno en Mendizorroza para reforzar a un Deportivo Alavés que buscaba el ascenso a Primera División, saltó al césped en el minuto 62 con el ... encuentro ante el Eibar en tablas. Media hora después, Villalibre ya había firmado un doblete con el que le dio la victoria (2-0) a los de Luis García.

El resto de la historia ya es conocida: seis goles en la división de plata y héroe del ascenso con su diana de penalti en el minuto 129 ante el Levante que permitió a los vitorianos volver a Primera. Elevado a los altares del alavesismo, su historia de amor con el conjunto babazorro tuvo un paréntesis de un año en el Athletic hasta que el pasado verano regresó a Mendizorroza. «Está igual de enamorado del Alavés que el Alavés de él», señaló Sergio Fernández. «Mentalmente ansiaba este nuevo reto. Vengo con ganas de dar mucho más. El Asier que estuvo aquí antes es pasado», apuntó Villalibre en su presentación.

El vizcaíno agarró el dorsal 9 y firmó hasta 2028 mostrando su «ambición» y compromiso por triunfar en Vitoria. Sin embargo, dos años después de su debut con el Alavés, su rol no es el de actor principal en el escenario albiazul. Después de empezar más tarde la pretemporada por las negociaciones entre el Athletic y el Alavés para su traspaso, el 'Búfalo' no está teniendo el protagonismo deseado. De los 10 partidos y 231 minutos que ha disputado en esta Liga, sólo en dos (Real Sociedad y Real Madrid) ha sido titular. Marcó en la tercera jornada en Anoeta, pero la competencia con Kike García y Toni Martínez le ha relegado al banquillo.

Sin embargo, Villalibre no ha desistido a pesar de no contar con minutos ligueros ni con Luis García ni Coudet entre noviembre y diciembre en el campeonato liguero. Ha trabajado de forma intensa en Ibaia para revertir su situación. Un comportamiento de altura alabado por el 'Chacho'. «Esta victoria es de Kike pero también de Villalibre, aunque no haya jugado. Le agradezco cómo vive la previa y el partido. Me ha pasado muchas veces por la cabeza ponerlo en el juego, aunque no lo he hecho finalmente. Le vamos a necesitar», confesó el argentino tras el triunfo (1-3) ante el Betis en el que el conquense firmó un 'hat-trick' y el vizcaíno no salió del banquillo, donde apoyó y celebró con euforia el triunfo.

El papel de Villalibre en la caseta babazorra, generando buen ambiente y uniendo al vestuario, es clave. Y su trabajo en el día a día le está haciendo entrar, poco a poco, más en juego. En el empate ante el Celta, sin ir más lejos, salió antes que Toni Martínez al césped. Y frente al Barcelona, entró en el tiempo añadido en busca de la igualada. Un premio al esfuerzo de un 'búfalo' empeñado en triunfar en el Alavés.

No a las ofertas recibidas

A Mendizorroza han llegado en este mercado de invierno ofertas de LaLiga y del extranjero por el atacante 27 años. Sin embargo, su salida no se ha contemplado. Villalibre quiere seguir en Vitoria y en el club están encantados con su compromiso. «Con la confianza, con el trabajo y con el método de entrenamiento que tenemos llegará un punto en el que obtendremos su mejor versión», afirmó Sergio Fernández cuestionado por el desarrollo del '9' y de otros jugadores con menor protagonismo.

El vizcaíno suda para ser importante con el Alavés como ya lo fue en su primera etapa. «No me considero ninguna leyenda, sólo un jugador más que aportó para ascender a Primera. Para ser leyenda me queda mucho más. Vengo con mucha ambición de hacer goles y de ayudar al equipo», confesó en su presentación. Y este mensaje se repite una y otra vez dos años después de su estreno en Mendizorroza.