Estos son los dorsales del Alavés para la temporada 2025-2026 El equipo albiazul confirma los números oficiales para la nueva campaña

Jon Prada Viernes, 15 de agosto 2025, 12:36

El Deportivo Alavés ya tiene sus dorsales para la temporada 2025-26. 24 futbolistas tendrán número esta campaña a la espera de que lleguen las nuevas incorporaciones, focalizadas sobre todo en el centro de la zaga y en ataque. Para ello, el '5', el '12', el '15' y el '25' están libres.

Entre los siete fichajes, Jonny coge el número 17 que llevó Kike García el curso pasado. Yusi lucirá el '3', Raúl Fernández el '13', Pablo Ibáñez el '19' y Calebe el '20'. El '9' será para Mariano, que lo hereda de Villalibre, cedido al Racing. Y Aleñá, en su regreso a Mendizorroza, asume la responsabilidad de portar el '10', que en las últimas temporadas han lucido Conechny, Hagi o Rober sin gran éxito.

El resto de futbolistas no cambian sus números respecto a la temporada pasada. Maras, en la rampa de salida, llevará el '4' mientras siga de albiazul y Abde su habitual 21. Y de los jugadores del filial, el central Álvaro García portará el '26', Pinillos el '27' y Swiderski, el meta del B y, de factor, tercer portero babazorro, el '31'.

