Directo TV del sorteo de Copa del Rey: el Alavés busca rival para su debut

Los albiazules se medirán a un equipo de regional o al Ourense, clasificado a través de la Copa Federación

Alain Mateos

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:07

12:27

El sorteo como cada año será retransmitido por el canal oficial de la RFEF que tienen insertado en la parte superior de la narración

12:21

En el bombo de la categoría de bronce estará el Arenas que sí o sí tendrá que disputar la primera ronda de eliminatoria fuera de su estadio, en un campo de Segunda RFEF. Además del mencionado Numancia están los dos Logroñés, la UD Ourense, el Langreo o el Ávila

12:19

El Ourense, procedente de la Copa Federación, también recibirá a un Primera. Y a partir de ahí entrarán en escena los equipos de Segunda. El Portugalete aspira a enfrentarse en Las Llanas a equipos con mucho nombre como el Dépor, el Sporting o el Mirandés. Los de Miranda de Ebro se medirán a un equipo de Tercera RFEF o Segunda RFEF, dependiendo el orden en que salga su bola. Un rival fuerte en el bombo de los equipos de Segunda RFEF es el Numancia, un histórico que pelea desde hace años por ascender a Primera RFEF

12:12

El resto de las normas son bien conocidas por todos. Los equipos de menor categoría, procedentes del fútbol regional, se enfrentarán a un Primera y lo harán en su estadio, siempre que este cumpla las condiciones mínimas exigidas por la RFEF. Es decir, el CD Getxo podría recibir al Alavés o a la Real Sociedad en Fadura o en otro campo que el club escoja

12:11

El grupo vasco está compuesto por los siguientes equipos:

Primera División.

12:09

Los 112 equipos que están presentes en el sorteo de hoy han quedado emparejados en cinco grupos. Los equipos vascos están ubicados junto a los de Asturias, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. Su rival para esta primera ronda saldrá de ahí. No hay posibilidad de que, por ejemplo, toque un madrileño o un andaluz

12:02

Buenas tardes. En una hora tendrá lugar el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey. En el bombo estarán Alavés, Mirandés, Arenas de Getxo, Portugalete y CD Getxo, que se enfrentarán todos ellos a un rival del norte de España. Esta condición es una de las novedades que presenta la competición esta temporada

Actualización disponible

